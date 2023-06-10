В Москве покажут фильмы Бертолуччи, Джармуша и Трюффо

В арт-пространстве «Брюсов-холл» начинается «другое кино» — вечерние показы культовых фильмов на большом экране по четвергам.

На фильмах коллекции «Другое Кино», которая начала выходить в 2000 году сначала на VHS, потом на DVD, выросло целое поколение синефилов. Под маркой проекта на больших экранах России появлялись новые картины Ларса фон Триера, Франсуа Озона, Михаэля Ханеке, Грега Араки, Яна Шванкмайера, проходили фестивали нового русского кино, издавался журнал и телепередача, героями которой становились персонажи кинопроизведений. По приглашению ДК премьеры своих картин в России посетили Фрэнсис Форд Коппола, Вонг Кар-вай, Одри Тоту, Витторио Тавиани, Фанни Ардан и другие звезды.

«Другое кино» придумал Игорь Лебедев. В серии «Авторские коллекции ДК» ему удалось выпустить несколько сот главных фильмов первого века кинематографа — едва ли не весь главный корпус кинолент, по которым можно изучить историю кино.

В арт-пространстве «Брюсов-холл» начинаются показы знаковых фильмов прошлых лет из легендарной коллекции «Другого Кино». Лебедев уверяет, что достаточно раз в неделю ходить на «другое кино» в «Брюсов-холл», чтобы через полгода стать знатоком ключевых вех мирового кинематографа. А искушенным зрителям напоминает, что от любимого фильма на большом экране на языке оригинала с субтитрами можно получить еще больше удовольствия.

К показам будут привлекаться киноведы и другие спикеры из мира кинематографа.

Первый показ состоится 15 июня. Для открытия «Другого Кино» был выбран сновидческий вестерн Джима Джармуша «Мертвец» (Dead Man, 1995).

22 июня – «Одержимость» Whiplash, США, 2014, реж. Дэмьен Шазелл, 107 мин.

29 июня – «Ускользающая красота» Stealing Beauty, Италия, Франция, 1996, реж. Бернардо Бертолуччи, 118 мин.

6 июля – «Четыреста ударов» Les quatre cents coups, Франция, 1959, реж. Франсуа Трюффо, 99 мин

13 июля – «Жюль и Джим» Jules et Jim, Франция, 1962, реж. Франсуа Трюффо, 105 мин

20 июля – «Нежная кожа», La Peau Douce, 1964, реж. Франсуа Трюффо, 113 мин

27 июля – «Кофе и сигареты», Coffee and Cigarettes, США, Япония, Италия, 2003, реж. Джим Джармуш, 95 мин

Где? Брюсов-холл: Москва, Брюсов пер., д. 11, с. 1.

Начало показов в 20.00.

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