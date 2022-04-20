В Москве представят эксклюзивную NFT-коллекцию в виде платиновых и золотых стейков

В Москве представят эксклюзивную NFT-коллекцию из 100 анимированных цифровых произведений в виде платиновых и золотых стейков с криптопанками и цифровыми принтами современных художников. Выпуск коллекции приурочен к самому масштабному форуму по блокчейну и криптовалютам BLOCKCHAIN LIFE 2022.

В коллекции представлены айтемы трёх уровней: чёрный, платиновый и золотой. Каждый из цифровых объектов подкреплён определенной ценностью. Приобретая апптокены, покупатели получают как гарантированные бонусы (CLC токены, билет на экскурсию в метавселенную Decentraland, доступ к обучающему курсу для инвесторов в NFT), так и возможность принять участие в розыгрыше редких NFT (в том числе известных колец с криптопанками и частицы художественного NFT-шедевра) и токенов.

Коллекция «Golden steak» — совместный проект трёх команд: NFT экосистемы CLC (Collective consciousness), первой ювелирной корпорации в метавселенной TOAS и компании Leaders. Инициативу криптоэнтузиастов также поддержали художники: Platon Yurich, Стелла Лабужская, Дмитрий Штурм, Светлана Бояркина, MastaDzu aka Ruslan Mazaev, Яр Кирсанов, Tumbleweed. Кроме этого, в коллекции задействованы и иллюстрации первой токенизированной книги и образы десяти криптопанков — самого громкого NFT проекта в мире. Один из наиболее крупных держателей известной коллекции лично поддержал проект «Golden steak» и сам будет участвовать в пресейле. В премьерный день коллекция будет представлена в NFT галерее, расположенной рядом с аукционным домом Sotheby’s (Сотбис) в Decentraland (самой популярной среди мировых брендов и компаний метавселенной). Стоимость кулонов стартует от 0,6 ETH (около 145 тысяч рублей), самые дорогие и эксклюзивные экземпляры коллекции с криптопанками и камнями обойдутся ценителям в 4 ETH.

Первыми приобрести цифровые объекты смогут гости закрытого ужина в ресторане Meat Coin по случаю открытия форума 20 апреля. На мероприятие приглашены порядка 120 самых влиятельных представителей криптоиндустрии, NFT-коллекционеров и инвесторов.

Для справки:

CLC GROUP — экосистема в NFT и сrypto-индустрии. Компания создает и развивает проекты по всем ключевым направлениям — NFT, Crypto, WEB 3.0, Metaverse и GameFi сферах. Главный принцип и этика CLC GROUP основаны на осознанном и полезном взаимодействии внутри экосистемы и в отношении внешних связей!

TOAS — это первая ювелирная корпорация в метавселенной. Цель проекта — создать уникальное цифровое ювелирное производство и стать ювелирным брэндом №1 в метавселенной. ТOAS как мост соединяющий привычный материальный мир с цифровым, реальное искусство и цифровые драгоценности. Ювелирные украшения являют собой воплощение самых ярких, необычных, порой фантастических решений.

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