В Театре на Бронной прошел пресс-показ итогов ремонтно-реставрационных работ

19 апреля 2022 года в Театре на Бронной состоялся пресс-показ ремонтно-реставрационных работ.

В мероприятии приняли участие Александр Кибовский, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной, Елена Мироненко, директор Театра на Бронной, Игорь Миркурбанов, актер театра и кино, Иван Селило, Генеральный директор АО «Ренессанс-Реставрация».

Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной:

– Мы наконец открываемся. Впереди большие планы, до конца сезона мы сыграем пять премьер. Уже 27 апреля мы представим спектакль «Таня» по пьесе Алексея Арбузова. Затем будет «Платонов болит» по чеховской пьесе, «Вишневый сад» в постановке молодого режиссера Микиты Ильинчика, затем «Гамлет» тоже молодого режиссера Эдгара Закаряна, а также мой спектакль по повести Бориса Васильева «Вы чье, старичье?».

Елена Мироненко, директор Театра на Бронной:

– Запуск театра после завершения кропотливой работы реставраторов — большая ответственность, ведь теперь перед театром стоит большая задача по сохранению здания в этом прекрасном новом облике. И, конечно, мы с нетерпением ждём первых зрителей 27 апреля на премьере спектакля «Таня» и настраиваем все необходимые сервисы для максимального удобства и комфорта гостей.

В январе 2020 года Театр на Бронной переехал в ТКЗ «Дворец на Яузе», в связи с началом плановых ремонтно-реставрационных работ. В апреле 2022 года театр возвращается на историческую сцену по адресу ул. Малая Бронная, 4.

Реставраторы проделали колоссальную работу. Более тысячи квадратных метров лепнины в историческом здании очищены от пыли, грязи и наслоений красок. Почти половина этой лепнины — 400 квадратных метров были демонтированы, аккуратно перевезены в реставрационные мастерские и восстановлены. Работа велась практически год. Сейчас вся лепнина возвращена на свои места. Стоит отметить, что главная люстра театра также была отреставрирована и в начале апреля вновь установлена в зрительном зале. Изменился и цвет интерьеров в здании.

После проведенных ремонтно-реставрационных работ театр отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к сценическим площадкам. На сцене Театра на Бронной находятся 66 тонн металлоконструкций, на которых закреплено обновленное звуковое и световое оборудование.

Механика сцены автоматизирована, имеет основной и резервный пульты управления, что позволит осуществлять работу на спектаклях с любой точки сцены. Появился выносной софит над зрительным залом.

Световое оформление театра состоит из светодиодных управляемых приборов. Также в театре установлена автоматизированная система слежения Zactrack, предназначенная для мероприятий под открытым небом, театральных сцен и студий. Zactrack способна сопровождать динамическими свето-, видео- и звуковыми эффектами один или несколько объектов (актеры, элементы декораций и т.д.).

Несмотря на сложности, связанные с историческим статусом здания, театр приложил максимум усилий, чтобы обеспечить доступность пространства для маломобильных групп населения. В здании театра появился специальный лифт.

Театр на Бронной принял решение отказаться от традиционных билетных касс. Вместо них будут установлены специальные терминалы, через которые зрители смогут приобрести билеты. На месте прежних касс откроется сувенирный магазин. В этом году театр начал выпускать фирменную продукцию к каждому спектаклю.

В фойе первого этажа появился автоматический гардероб. Управляться он будет «умной» системой, которая в зависимости от номерка сама выберет оптимальную траекторию, чтобы посетитель как можно быстрее получил назад свою верхнюю одежду. Всего в гардеробе 500 мест, время на выдачу вещей — 15-20 секунд.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.