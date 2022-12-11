В Москве завершился культурный проект «Классика: история и современность»

В Государственном центральном музее современной истории России в зале Английского клуба состоялся заключительный концерт в рамках проекта, в котором приняли участие следующие артисты: Млада Аккерман (актриса театра и кино); Фёдор Тарасов (бас), Юлия Малевская (меццо-сопрано), Илья Хардиков (тенор), Мария Пахарь (сопрано), Вячеслав Ольховский (баритон), Сергей Семенов (фортепиано), Виктория Пфистер (фортепиано). Поздравить организаторов с достойным завершением проекта, а также послушать выступление артистов приехали представители регионов, где проходил проект «Классика: история и современность», А.А. Кузнецов, заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ, А.В. Грушко, заместитель Министра иностранных дел РФ, а также представители посольств Итальянской, Азербайджанской и Кыргызской республик в РФ.

Антон Кузнецов, заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российский Федерации:

— Проект «Классика: история и современность», который в этом году проходил при поддержке Министерства культуры РФ в течение года в разных регионах страны, внес, безусловно, вклад в программы единого культурного пространства. Нужно отметить, что все мероприятия были бесплатными и доступными, и вызывали у посетителей по-настоящему живой интерес. Также необходимо сказать, что работа уважаемой Татьяны Владимировны Шумовой успешна и на международном уровне. Подтверждение тому присутствие на концерте руководителей зарубежных дипломатических миссий и это лишь небольшая часть друзей проектов, которые реализуются Центром кинофестивалей и международных программ. Всем гостям и участникам мероприятия хочу пожелать, чтобы прекрасное мгновение встреч с русской классической культурой длились как можно дольше, а диалог международного культурного сотрудничества ни на мгновение не останавливался.

Напомним, что с июля по декабрь 2022 г. Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт» реализовал на федеральном уровне проект «Классика: история и современность» в Республике Хакасия, Тверской, Псковской, Липецкой, Московской и Тульской областях. Важной составляющей проекта стала его открытость и возможность на бесплатной основе посетить его мероприятия. Сегодня, социальный фактор, поддержка малообеспеченных слоев населения, доступность спектаклей звезд российского классического и драматического искусства являются важными задачами, поставленными Правительством РФ и руководством страны.

Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ:

— Мы очень счастливы, что наш проект путешествовал в течение этого года по российским городам и регионам. Наверное, очень логично, что мы завершили его в замечательном доме – музее Современной истории России. Это наш дом, потому что именно здесь на территории музея располагается наш офис, и наши программы рождаются вместе с коллегами, которые работают в музее. Столько удивительных проектов и выставок здесь создано, и нам было очень приятно, что заключительный концерт прошел в этом зале. Мне очень радостно, что мы создавали и также новые концертные программы в рамках проекта, который осуществляется по линии Министерства культуры РФ. Эти проекты живут уже своей собственной жизнью. Я уверена, что вы с ними встретитесь еще на других площадках не только Москвы, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны, но и даже других стран. Участники концерта уже на следующей неделе будут вдохновенно покорять сердца слушателей в Риме и в Венеции.

Проект «Классика: история и современность» способствует укреплению единого культурного пространства и подчёркивает значимость регионов как стремительно развивающихся центров, где каждый зритель может насладиться лучшими образцами классического музыкального, вокального и драматического искусства. В нем приняли участие известные российские деятели культуры, народные и заслуженные артисты РФ, музыканты и драматические артисты, представляющие знаковые театры Москвы и Санкт-Петербурга, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Специально для проекта были созданы музыкальные программы и антрепризные спектакли, направленные на продвижение музыкального и литературного классического наследия.

Фото по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1_1-zJDpD1qcq_-5sg3qXQOgdDtJ-0YMy?usp=share_link

В рамках проекта в торжественной обстановке были переданы в дар работы легендарного российского скульптора, члена Союза Художников России Лены Косовой: бюст Владимира Маяковского – лучшей гимназии «Логос» Дмитровского городского округа, бюст Людвига ван Бетховена – Хакасской республиканской филармонии им. В.Г.Чаптыкова и бюст Максима Горького – Хакасскому государственному университету.

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