Режиссер Ольга Арлаускас сняла док «Один шаг» в Башкортостане

Документальный фильм «Один шаг» Ольги Арлаускас снят в Республике Башкортостан при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). Проект является победителем Конкурса документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее») 2025 года.

Это двойной портрет самых близких друг другу человек – матери и сына. Борис был усыновлен Аделей, когда его мать умерла от зависимостей. У женщины ещё трое детей – двое кровных и одна приёмная дочь, сестра Бориса. Мать разделяет с сыном все его мечты и разочарования, выступает жизненным проводником, успевая при этом ухаживать за девяностолетним отцом, страдающем от деменции.

Борис полон жизнерадостности и веры в себя: он мечтает о кино, посещает курсы актёрского мастерства и смотрит картины, признанные классикой мирового кинематографа.

«Картина “Один шаг” – это притча о материнстве, где каждый найдет что-то родное и щемящее сердце. Мы пошли на эксперимент и сняли всю картину на винтажную оптику в чёрно-белом цвете. Это позволило нам из нашей маленькой и камерной истории сделать универсальное высказывание, находящееся вне времени и пространства», – отметила Ольга Арлаускас, режиссер и автор проекта.

Оператор-постановщик – Антон Бурмага, звукорежиссер – Игорь Фирстов. С поиском героев помогала Гульназ Басареева, а режиссёром монтажа выступил Егор Мешков.

Напомним, что Ольга Арлаускас вместе со Светланой Горло при поддержке ФПРК сняла документальный киноальманах «Заповедные люди», повествующий о людях, которые посвятили свою жизнь охране окружающей среды. Это более 800 научных сотрудников, около пяти тысяч государственных инспекторов, 10 тысяч работников и 37 тысяч волонтеров. Их общая цель – сохранение природного наследия, спасение редких животных и растений. Вместе с героями зрители отправятся в захватывающее путешествие по России и увидят красоты Республики Алтай, Куршской косы, Волдозерского национального парка, Окского и Нижне-Свирского заповедников.