Режиссер Ольга Арлаускас сняла док «Один шаг» в Башкортостане

T1
By T1
79
Кадр из фильма «Один шаг» Ольги Арлаускас. Фото предоставлено ФПРК
Кадр из фильма «Один шаг» Ольги Арлаускас. Фото предоставлено ФПРК

Документальный фильм «Один шаг» Ольги Арлаускас снят в Республике Башкортостан при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). Проект является победителем Конкурса документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее») 2025 года.

Это двойной портрет самых близких друг другу человек – матери и сына. Борис был усыновлен Аделей, когда его мать умерла от зависимостей. У женщины ещё трое детей – двое кровных и одна приёмная дочь, сестра Бориса. Мать разделяет с сыном все его мечты и разочарования, выступает жизненным проводником, успевая при этом ухаживать за девяностолетним отцом, страдающем от деменции.

Борис полон жизнерадостности и веры в себя: он мечтает о кино, посещает курсы актёрского мастерства и смотрит картины, признанные классикой мирового кинематографа.

«Картина “Один шаг” – это притча о материнстве, где каждый найдет что-то родное и щемящее сердце. Мы пошли на эксперимент и сняли всю картину на винтажную оптику в чёрно-белом цвете. Это позволило нам из нашей маленькой и камерной истории сделать универсальное высказывание, находящееся вне времени и пространства», – отметила Ольга Арлаускас, режиссер и автор проекта.

Оператор-постановщик – Антон Бурмага, звукорежиссер – Игорь Фирстов. С поиском героев помогала Гульназ Басареева, а режиссёром монтажа выступил Егор Мешков.

Напомним, что Ольга Арлаускас вместе со Светланой Горло при поддержке ФПРК сняла документальный киноальманах «Заповедные люди», повествующий о людях, которые посвятили свою жизнь охране окружающей среды. Это более 800 научных сотрудников, около пяти тысяч государственных инспекторов, 10 тысяч работников и 37 тысяч волонтеров. Их общая цель – сохранение природного наследия, спасение редких животных и растений. Вместе с героями зрители отправятся в захватывающее путешествие по России и увидят красоты Республики Алтай, Куршской косы, Волдозерского национального парка, Окского и Нижне-Свирского заповедников.

