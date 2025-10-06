Фестиваль фильмов ужасов откроется «Ловушкой для кроликов»

V Международный кинофестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест» объявил конкурсную и внеконкурсную программы.

В этом году особое внимание дирекция «НСТ Хоррор Феста» уделила проектам отечественного производства: в конкурсной и внеконкурсной программах будут показаны четыре российских фильма. В смотре также участвуют киноленты из Японии, США, Великобритании и Южной Кореи.

Фильмом открытия станет лента режиссёра Брина Чейни «Ловушка для кролика», премьерный показ которой состоялся на фестивале «Сандэнс». Главные роли в фильме исполнили номинант на премию «Оскар» Дев Патель и Рози Макьюэн.

Программный директор «НСТ Хоррор Феста», кинокритик Егор Москвитин, отобрал для конкурсной программы лучшие образцы жанра с ключевых мировых фестивальных площадок. Помимо «Ловушки для кролика», в конкурсной программе примет участие отечественный фильм ужасов Олега Витвицки «Голосовой помощник», картина «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы», показанная на фестивале Overlook, хоррор «Паранормальное явление. Шум», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Ситжесе, киноленты «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» и «Извне. Петля времени» с лондонского кинофестиваля FrightFest. Все они будут показаны в России впервые.

«Все наши фильмы породистые, привезены с очень разных престижных фестивалей. Каждый из них чем-то удивит. Особенно удивит та картина, которую мы показываем в рамках нашего секретного показа — в полночь с 17 на 18 октября. Не анонсирую пока название. А из того, что показалось самым неожиданным, мне хочется выделить фильм „Ловушка для кролика“ — самый настоящий ASMR-хоррор про двух звукорежиссёров, которые оказываются наедине с природой и начинают получать от неё странные звуковые сигналы. Это магнетическое зрелище. Неспроста этот фильм в начале года участвовал в программе фестиваля „Сандэнс“, где традиционно показывают самые лучшие ужастики со всего мира», — говорит Егор Москвитин.

Фильмом закрытия станет культовый японский хоррор «Кинопроба»: любители жанра смогут увидеть знаменитую работу режиссёра Такаси Миикэ на большом экране. Спустя семь лет после смерти жены вдовец Сигэхару просит друга дать совет, как найти новую жену. Пользуясь своим положением в кинокомпании, они устраивают кинопробы. После прослушивания нескольких женщин Сигэхару очаровывается тихой Асами. Но вскоре всё принимает неожиданный оборот, поскольку Асами оказывается не той, кем кажется…

Во внеконкурсной программе запланирован показ пилотного эпизода «Лихо» сериала «Не шурши», в основу сюжета которого легли старославянские сказки. Также гости фестиваля увидят отечественные короткометражки «Юёр» и «Маньячина». По традиции в программе запланирован фильм-сюрприз.