Алексей Воробьев рассказал о жизни по соседству с Рами Малеком

Исполнитель перебрался в Америку, где купил себе роскошный дом. Как он освоился в Лос-Анджелесе? Что подарил своему русскому другу отец Анджелины Джоли? Почему знаменитость скрывает маленького сына?

Певец Алексей Воробьев десять лет живет за океаном. Он пишет музыку, снимается в кино и сериалах. Звезда признается, что осваивает еще несколько творческих профессий.

«В прошлом году я написал сценарий для сериала, который скоро буду снимать в Америке. Выступаю также в качестве режиссера», — делится артист.

«Он не только красавчик, но и очень талантливый человек. Мне кажется, что у талантливых людей везде все получается», — считает певица Ханна.

По словам мужчины, его путь к американской мечте был непростым. Воробьев долго привыкал к чужому менталитету.

«Нужно не только хорошо знать язык, но и уметь понимать других людей», — отмечает певец.

Исполнитель говорит, что сталкивался с проблемами, ведь приходилось начинать все с нуля. Он оставил Россию, где его знали, как звезду и покорителя женских сердец.

«Никто не интересуется, хочешь ли ты чай или кофе. Конечно, к тебе относятся с уважением. Но ты приходишь на съемки, как обычный актер», — делится Алексей.

«К сожалению, в большинстве случаев к нашим людям там относятся не очень», — уверен певец Александр Панайотов.

Артист отмечает, что, несмотря на трудности, даже не думал опускать руки и возвращаться на Родину.

«Это совсем не простой процесс, который занимает много времени. Но мои мечты и цели живут там, поэтому я не собираюсь их бросать. Уверен, что все мои труды принесут результат. Все уже получается – роли, музыка и так далее», — рассказывает певец.

Поклонники уверены, что Воробьев прекрасно освоился в новой стране. Мужчина публикует в личном микроблоге фотографии с друзьями и хвастается крупными покупками. Недавно он приобрел себе дом в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса.

«У меня там есть джакузи и музыкальная студия. Там все устроено так, как я мечтал», — улыбается знаменитость.

Алексей живет по соседству с мировыми знаменитостями. Рядом с ним находится дом Рами Малека. Напомним, что актер получил премию «Оскар» за роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри.

«Не буду лгать, мы с ним просто знакомы. А вот с его братом-близнецом мы дружим и даже ходим друг к другу в гости. Это так забавно, когда он приходит ко мне и общается через звонок с камерой. Иногда он делает это, даже когда меня нет дома. Но мне приходят оповещения», — смеется артист.

Воробьев рассказал, что долго не решался на покупку жилплощади. Он сомневался, что сможет освоиться в чужой стране. Но со временем артист понял, что хочет остаться в Америке навсегда. Молодой человек устроил новоселье, куда пригласил отца Анджелины Джоли, актера Джона Войта. Они подружились на съемках фильма.

«Он подарил мне американский флаг из Белого дома. Серьезно! Белый дом прислал ему этот флаг в благодарность, а он принес его мне», — смеется исполнитель.

Алексей говорит, что живет в своем доме с любимым питомцем — корги по кличке Моцарт. Певец обожает пса и делится забавными видео с подписчиками.

«Он меня понимает. Хватает одного моего взгляда, чтобы он меня понял. Я это чувствую», — делится певец.

Поклонники удивляются, почему такой сексуальный мужчина все еще одинок. Возможно, он просто хорошо скрывает личную жизнь. Минувшим летом в прессе появилась информация, что Воробьев стал отцом! СМИ пишут, что продюсер артиста Татьяна Шелл родила от него сына. Мальчика назвали Адамом.

Однажды девушка рассказала, что у них с Алексеем был продолжительный роман. Сейчас молодые люди не вместе, но сохранили дружеские отношения.

«Ответственность, которую при этом на себя берет отец ребенка — это наши с ним внутренние договоренности. Как будет дальше? Это вопрос времени. Я воспитываю Адама и абсолютно счастлива», — отвечает Татьяна подписчикам.

Многие заметили, что Алексей регулярно общается с мальчиком. Мать ребенка постоянно публикует в личном микроблоге их совместные снимки.

«Это самый лучший год в моей жизни, просто потрясающий», — загадочно улыбается певец.

Воробьев старается не комментировать личную жизнь, а на вопросы журналистов отвечает с юмором.

«У меня сыновей больше, чем у вас», — смеется звезда.

При этом знаменитость поддерживает образ ловеласа. Поклонницы сходят по нему с ума.

«Милая, у меня большое все», — кокетничает артист.

Алексей признается, что ему нравится жить в Америке из-за теплого климата. Но по России он всегда скучает.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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