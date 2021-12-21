В музее-заповеднике «Мелихово» создается Детский музыкальный театр

22 декабря 2021 года в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» стартует проект по созданию Детского музыкального театра «Мелихово».

Известно, как сильны театральные традиции в Мелихове. Почти 15 лет здесь работает «Чеховская студия» – единственный в России профессиональный репертуарный театр, постоянно существующий в музее. Своими камерными и пленэрными постановками он известен далеко за пределами России.

Без малого два года работает детская театральная студия «Мелихово», ученики которой изучают актёрское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, танец и вокал. В репертуаре студии – три спектакля: «Пионерский Портал» (по рассказам В. Голявкина и В. Драгунского на музыку Е. Крылатова, А. Зацепина и А. Рыбникова), «Про Бяку» (на стихи Н. Карповой) и «Детвора. Эпизоды» (по рассказам А. Чехова с музыкой М. Мусоргского, П. Чайковского и Э. Грига).

Теперь в музее появится Детский музыкальный театр «Мелихово», куда войдут детская театральная студия и большой детский симфонический оркестр, набор в который уже завершен.

22 декабря 2021 года в музее-заповеднике «Мелихово» состоится торжественная передача спонсором проекта компанией «Schattdecor» оборудования, необходимого для монтажа сценического пространства в Детском музыкальном театре: профессиональной световой и звуковой аппаратуры, оркестровых пультов и цифрового фортепиано. Зрительный зал будет рассчитан на 50 мест. В этот же день пройдет и презентация большого детского симфонического оркестра.

Руководителями Детского музыкального театра «Мелихово» станут режиссёр и педагог Ольга Аристова и музыкант, дирижёр, выпускник Консерватории им. Чайковского Григорий Нечаев.

Ожидается, что первую премьеру новый театр представит уже в марте 2022 года.

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