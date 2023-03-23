В Москве пройдет выставка китайской и японской живописи «Восточный экспресс»

С 23 марта по 2 апреля 2023 в Москве в Городской усадьбе Ардалионова состоится выставка традиционной китайской и японской живописи «Восточный экспресс», где будут представлены полотна более сорока современных российских художников, выполненные в разных стилях и техниках, включая суйбокуга, се-и, гунби, могу-фа, а также в стиле традиционного и легендарного сине-зеленого пейзажа.

Посетители смогут полюбоваться красотой природы – деревьев, скал, воды, тумана и облаков, – услышать пение птиц и почувствовать тонкий аромат орхидеи, увидеть философский смысл в причудливо изогнутой ветке цветущей сливы. Восточная живопись – это своеобразная форма медитации, она выявляет суть вещей, нечто неуловимое и в то же время очень важное, и позволяет зрителю ощутить гармонию и внутреннее спокойствие.

Но не только живопись порадует гостей усадьбы. Выставку дополнят произведения эмальерного искусства – декоративные панно, выполненные в технике клуазоне, в которой благодаря тонкости цветовых сочетаний и изысканности рисунка китайские и японские мастера достигли высочайшего уровня. Украсят экспозицию кокедамы – замечательное изобретение флористов Страны восходящего солнца.

По словам организаторов, выставка «Восточный экспресс» – это проект, который помогает больше узнать о художественной культуре Китая и Японии и лучше в ней ориентироваться. Он объединяет всех, кто любит и ценит восточную культуру, и видит в ней способ творческой реализации.

В рамках выставки пройдут лекции и мастер-классы, на которых можно будет познакомиться с инструментами и материалами для создания восточной живописи – тушью, минеральными красками, кистями, попробовать создать весенний пейзаж, нарисовать яркий подсолнух и дикую сливу мэйхуа, написать картину, наполненную благожелательным смыслом, а также овладеть удивительной техникой вырезания из рисовой бумаги.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.