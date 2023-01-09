МТС и Brickspacer погрузили улицы Москвы в книжные миры

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МТС запустила специальный проект с использованием элементов дополненной реальности на интерактивных сити-форматах в Москве вместе с медиа художником Brickspacer. Проект, посвященный книжному сервису Строки, иллюстрирует погружение в популярные литературные жанры и предлагает посмотреть подборки эксклюзивных книг в этих жанрах. 

Для реализации идеи были использованы новые интерактивные форматы наружной рекламы – экраны, оборудованные камерами с двух сторон конструкции. В результате поверхности получаются условно «прозрачными» и дают возможность увидеть реальность за сити-форматом с элементами дополненной реальности. 

Все жанровые сцены созданы популярным медиа художником Brickspacer, на счету у которого уже много коллабораций с другими известными художниками, клипы топовых исполнителей и множество вирусных роликов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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