Лидер «АукцЫона» запустил предзаказ на сольный альбом

На краудфандинговой платформе Planeta.ru Леонид Фёдоров запустил кампанию по предзаказу его нового альбома «Любовь».

Релиз новой сольной пластинки лидера «АукцЫона» запланирован на 15 декабря 2022 года: остался мастеринг диска и печать. В альбом вошли 10 музыкальных композиций Леонида Фёдорова на стихи Дмитрия Озерского и Вильяма Блейка. На часть песен были сделаны клипы, которые можно увидеть на YouTube-канале Леонида Фёдорова.

На странице крауд-кампании желающие могут заранее заказать CD, эксклюзивный винил с автографом, а также цифровую версию альбома, которая будет доступна за сутки до официального релиза, то есть 14 декабря. Кампания завершится в день рождения Леонида Фёдорова — 8 января 2023 года.

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