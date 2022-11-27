В Москве состоится единственный показ спектакля «Озорник» Минусинского драматического театра

28 ноября состоится единственный в Москве показ спектакля «Озорник» Минусинского драматического театра. Постановка Алексея Песегова – мэтра отечественной режиссуры, признанного мастера поэтического театра, пройдет на сцене МТЮЗа.

Спектакль создан на основе одноименного рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка, которая ставится на сцене крайне редко. Автор инсценировки – режиссер и художественный руководитель Минусинского театра Алексей Песегов.

«Озорник» - «обычная» история в двух действиях. Семья рязанских переселенцев строит новую жизнь на сибирской земле. Короткое знакомство с «новожилами» напрочь меняет существование коренного мужика, живущего бобылём в своей родной деревне. В его мыслях отныне поселилась соседская молодая жена. И пьяная тоска вдовствующего мужчины вдруг сменяется необъяснимым неведомым чувством… Столкновение традиций, темпераментов, строгих обычаев и быта влечёт за собой непредсказуемые ситуации.

В спектакле задействована большая часть труппы театра. Специально для постановки была написана музыка композитором Евгенией Терёхиной. Старейший театр Сибири отметит свое 140-летие на московской сцене.

МИНУСИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Один из старейших театров Сибири, деятельность которого началась предположительно в 1880-х годах с представлений Кружка любителей драматического искусства. Официальной датой рождения театра считается 28 ноября 1882 года. Поначалу театр не имел собственного помещения, пространства для хранения костюмов и декораций. Зачастую спектакли проходили под открытым небом, а доходы от спектаклей принято было направлять на благотворительность.

В 1906 году на добровольные пожертвования горожан было построено здание театра, которое формально предназначалось Добровольному пожарному обществу. Поэтому театр назывался «Театром Добровольного пожарного общества». Позднее для пожарной команды была создана отдельная постройка, а театр полноправно продолжил существование в своём здании. Это помещение и сегодня считается родным домом для коллектива. В текущий момент проводится его реконструкция.

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и художественный руководитель Минусинского театра Алексей Песегов

Большой вклад в развитие и становление театра внесли Ф.Я. Кон, Н.З. Ярцев, А.С. Широков, И.П. Шмыков, Н.К. Гудзенко, А.И. Ганчин, В.П. Пашнин и многие В настоящее время художественным руководителем театра является заслуженный деятель искусств РФ Алексей Песегов. Под его руководством Минусинский драматический вышел на уровень общероссийской и мировой известности. Алексей Песегов продолжает и развивает сложившиеся многолетние традиции Минусинского драматического театра как театра русского психологического, работающего для людей и ведущего диалог о людях. Минусинский драматический театр – многократный участник и призёр крупнейшего театрального фестиваля «Золотая маска», Фестиваля театров малых городов России, Международного Волковского фестиваля, Международного театрального фестиваля современной драматургии им. А. Вампилова, Международного фестиваля-конкурса профессиональных драматических театров «Камерата», Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге», Международного фестиваля театрального искусства «Надежда России», Межрегионального фестиваля «Сибирский транзит», Всероссийского фестиваля «Реальный театр», фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры», Межрегионального театрального фестиваля «Сахалинская рампа», Международного театрального фестиваля «Школа. Студия. Мастерская», Краевого фестиваля «Театральная весна» и многих других.

Минусинский театр - лауреат Всероссийского конкурса «Окно в Россию» в номинации «Театр года» и обладатель специальной премии Конгресса интеллигенции РФ – диплома и золотой медали имени академика Д.С. Лихачёва (1999), удостоен премии имени В.П. Астафьева в номинации «Театральное искусство молодых» (2003), премии Правительства РФ имени Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства России (2007).

Фото – С. КРОХАЛЕВА

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