В Москве состоялась светская премьера фильма «Одна»

24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.

В киноцентре «Октябрь» прошла премьера ленты Дмитрия Суворова «Одна». На красной дорожке появились актеры, члены съёмочной группы и музыканты и другие медийные персоны.

Фильм представили режиссёр Дмитрий Суворов и актёры Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Ян Цапник, Никита Тарасов. Премьеру также посетила Лариса Савицкая, история которой была рассказана в фильме. В прокат по России фильм выйдет 9 июня 2022 года.

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