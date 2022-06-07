Анна Тух: «Чтобы перевести текст с иностранного языка на родной, нужно знать родной язык»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» актриса, режиссер закадрового озвучания и дубляжа и руководитель группы адаптации ТВ-контента «Омской телевизионной компании» Анна Тух рассказала о том, как сделать шутку понятной для представителя другой культуры, какие есть основные направления дубляжа, а также об актёрах дубляжа в России.

«Все мы люди и все мы испытываем одинаковые эмоции, которые можно увидеть на экране, но есть некоторые нюансы. Например, шутки, которые невозможно передать и которые переводчики пытаются адаптировать максимально близко к менталитету того человека, который будет это смотреть. Вообще, работа переводчика, редактора и так называемого укладчика текста – самая важная. Проблема в том, что, к сожалению, существует очень мало хороших переводчиков и очень мало хороших редакторов, не говоря уж об укладчиках. Парадокс заключается в том, что для того, чтобы перевести текст с иностранного языка на родной, нужно, прежде всего, знать родной язык. Есть очень хорошие переводчики, которых я знаю, и когда я с ними сталкиваюсь, то впадаю в невероятный восторг от профессионализма переводчика, умеющий донести мысль, адаптировать шутку и умеет сделать так, что определённый фильм был сделан не на твоём родном языке – это всё высочайший профессионализм и большая редкость. Очень хочется, чтобы таких людей было много, но, к сожалению, их маловато», − заявила Анна Тух.

«У нас есть два основных направления: закадровое озвучивание и дубляж. И там и там мы создаём звуковую фонограмму, но у закадрового озвучивания есть такой момент: когда вы смотрите фильм именно с ним, то вы слышите оригинальную речь. Дублирование − это высший пилотаж, когда создаётся полная речевая фонограмма не только со словами, но и со звуками, которые может создавать человек в кадре. Это и смех, вздохи, всхлипывания, кряхтения и может быть храп, если это нужно. Там все звуки записываются заново, остаётся только музыка и шум улиц. Есть отдельный нюанс у закадрового озвучания, который называется липсинг, когда актёр, который занимается озвучиванием, старается строго попасть в конец и в начало фразы. Здесь есть своим трудности, потому что бывает такое, что фраза на оригинальном языке бывает значительно короче, чем переведённая фраза. Мы часто с этим сталкиваемся, когда озвучиваем китайские или индийские фильмы. Зачастую бывает, что нам не хватает времени и приходится ломать, резать и перекраивать русский текст так, чтобы он влез в эту малюсенький кусочек времени. Но, чем сложнее задача, тем нам интереснее работать», − рассказала актриса и режиссер закадрового озвучания и дубляжа в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение».

«С тех пор, как все узнали, что в русском кинопрокате Леонардо ди Каприо дублирует Сергей Бурунов, то я думаю, что это только прибавило ему очков. Он делает это совершенно гениально, иначе и не скажешь. В основном, известных американских, английских актёров дублируют одни и те же. Чаще всего это требование заказчика, а иногда они прекрасно подходят по тембру, качеству, возрасту и характеру настолько, что за одним голливудским актёром достаточно долго закрепляется российский актёр. Очень ценятся актёры с классическим актёрским образованием. Если ему хватает темперамента, то у него есть голос, потому что их обучают владеть своим голосом, у него хорошая артикуляция, но это всё не гарантирует то, что он определённо должен стать актёром закадровой озвучки или дубляжа. С другой стороны, есть самородки, у которых прекрасно получается дублировать и озвучивать безо всякого специального актёрского образования. У них есть голос, хорошая дикция, темперамент и горячее желание этим заниматься. Я знаю примеры, когда один из достаточно известных сейчас актёров дубляжа просто пришёл на студию и пытался столкнуться лицом к лицу со звукорежиссёром, который его попробует. В итоге он взял его измором и сейчас мы достаточно часто слышим его голос на экране. Здесь всё зависит от того, насколько далеко вы готовы пойти, а вариантов очень много», − отметила Анна Тух.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.