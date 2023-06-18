В Москве состоялась церемония награждения первой Премии лидеров онлайн-образования

Церемония награждения первой Премии лидеров онлайн-образования (https://getaward.ru/) прошла 15 июня в формате торжественного бала на площадке Mariott Imperial Plaza. Организаторами Премии выступили компания GetCourse и стратег лидеров рынка онлайн-образования Анна Мальцева. Были выбраны лучшие онлайн-школы, эксперты и проектыв 38 номинациях.

По словам Анны Мальцевой премия призвана «создать открытый и объективный рейтинг онлайн-школ, повлиять на имидж всей системы русскоязычного онлайн-образования, а также создать новый стандарт качества и открытости среди игроков этого рынка».

Организаторы Премии лидеров онлайн-образования: А. Мальцева и С. Михайлов, CEO и совладелец GetCourse

К участию в Премии были привлечены более 16 000 школ, работающих на платформе GetCourse, а также другие участники рынка онлайн-образования, которые могли самостоятельно номинировать свои проекты. Выбор лауреатов осуществлялся в трех форматах — «Народный выбор», «Выбор экспертов» и «Выбор GetCourse».

Представители компании GetCourse выбирали лауреатов в категориях «Онлайн-школа года» и «Прорыв года», ориентируясь на аналитику платформы и объективные бизнес-показатели проектов. В каждой категории определили победителей в нишах «здоровье и фитнес», «астрология и эзотерика», «психология и личностный рост», «заработок и бизнес», «обучение профессиям» и «хобби», а также «гран-при» среди всех ниш.

Лауреаты в номинации «Онлайн школа года» (Выбор GetCourse)

По словам Сергея Михайлова, CEO и совладельца GetCourse, на платформе работает 70% русскоязычных онлайн-школ, что позволяет ее представителям видеть полную картину онлайн-образования в стране. Именно поэтому компания GetCourse приняла участие в создании премии, «чтобы объективно определить и публично отметить лучших из лучших — тех, кто показывает самые высокие результаты и задает ориентир для всего рынка».

Церемония награждения лауреатов Премии

В рамках других номинаций лауреатов и победителей выбирали путем голосования жюри, а также народного голосования. В состав жюри премии помимо ее организаторов вошли - Юрий Мурадян, основатель академии профессионального коучинга 5 Prism, Master Certified Coach ICF; Василий Алексеев, генеральный директор Like Центра; Мари Галантер, автор курса по запускам и продюсированию «Масштаб»; Седа Каспарова, автор самого масштабного в СНГ курса по публичным выступлениям «Голос может».

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