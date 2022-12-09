В Москве состоялись премьерные показы иммерсивного спектакля «Вернувшиеся: Иная реальность»

Премьерные показы обновлённой версии легендарного иммерсивного спектакля «Вернувшиеся: Иная реальность» прошли в Москве 1-4 декабря. Гостями премьер стали Анна Хилькевич, Рита Дакота, Катя IOWA, Марика Кравцова, Самира Мустафаева, Сергей Сухов, Стас Круглицкий, Инга Меладзе и многие другие.

В начале зимы семья Алвинг после двухлетнего перерыва вернулась в тот самый Особняк Дашков, 5, где шесть лет назад обрел форму и был представлен публике непривычный для российского зрителя жанр иммерсивного спектакля. В новом сезоне легендарного шоу сыграют такие звёзды как Кристина Асмус, Дарья Мороз, Кирилл Нагиев, Елизавета Шакира и многие другие.

Мигель, создатель шоу: «То, что сейчас произошло здесь – чудо! Это нереальные сроки, нереальные условия – за месяц мы пересобрали спектакль, и мы заново собрали наш дом. Большое спасибо всей команде проекта! “Вернувшиеся: Иная реальность” – это возможность для наших зрителей выйти за пределы информационной повестки. Совет для всех, кто придет к нам на спектакли: не одевайся ярко и используй удобную обувь, так будешь чувствовать себя свободнее в полумраке Особняка. И самое главное: Погружайся. Живи. Чувствуй».

«Вернувшиеся» – это первая иммерсивная постановка Мигеля при поддержке Вячеслава Дусмухаметова по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения», премьера которой состоялась в 2016 году в Москве и произвела настоящий фурор. Позже спектакль был номинирован на театральную премию «Золотая маска». За годы существования проекта в Москве и Петербурге шоу посетили более двухсот тысяч человек.

В обновлённой версии спектакля зритель отправится в путешествие по таинственному дому. Действие разворачивается одновременно во всех пространствах четырехэтажного особняка. Каждый, кто попадает в это пространство, становится активным наблюдателем с полной свободой перемещения, вольный выбирать собственный путь, создавать уникальную историю и с каждым новым визитом в Дом семьи Алвинг, переосмысливать происходящее через призму постоянно меняющегося личного опыта.

Кристина Асмус, актриса:

– Я помню своё первое впечатление от просмотра шоу. Такого сильнейшего эмоционального опыта я не переживала больше нигде. “Вернувшиеся” – легендарный проект, первый и единственный настоящий иммерсивный спектакль в стране, который взорвал театральный мир своим появлением. Шоу, в котором мечтают работать тысячи людей. Шоу, где актёры играют среди зрителей на расстоянии вытянутой руки, крупным планом. Шоу, в котором действие разворачивается одновременно в десятках комнат исторического особняка. Эти уникальные эмоции нужно испытать каждому.

Профессиональные актёры, воссозданные интерьеры конца XIX – начала XX веков, насыщенные огромным количеством значимых деталей, ароматы, световое и звуковое оформление – всё это создает внутри Особняка иную реальность, в атмосфере которой разворачивается действие. Гость имеет возможность полностью погрузиться в происходящее.

Елизавета Шакира, актриса:

– Я только влилась в команду “Вернувшихся”, и очень рада, что это случилось в моей жизни. Я восхищена количеством людей, которые вкладывают душу, отдают время, творят, фантазируют и делают так, что у нас, артистов, есть самое лучшее, самое настоящее и самое честное шоу.

Александр Шульгин, Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Кристина Асмус, Анвар Халилулаев

В обновлённом проекте примут участие звезды современного российского театра и кино: Кристина Асмус («Текст», «Ёлки», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее») сыграет мечтающую о Париже служанку Регину, Дарья Мороз («Содержанки», «Медиатор») исполнит роль хозяйки особняка Хелен Алвинг, Кирилл Нагиев («Холоп», «Марафон Желаний») станет прагматичным Пастором Мандерсом, Анвар Халилулаев («Чернобыль. Зона отчуждения», «Неуловимые») перевоплотится в вернувшегося о отчий дом художника Освальда. Также в постановке задействованы Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Александр Шульгин, Валерия Шкирандо, Алексей Карпенко, Ася Чистякова, Арам Вардеванян и многие другие.

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