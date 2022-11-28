В Москве состоялся благотворительный марафон «САЙКЛИНГ ВО БЛАГО»

26 ноября в студии Rock the Cycle в самом центре Москвы состоялся осенний благотворительный марафон «САЙКЛИНГ ВО БЛАГО». Благодаря марафону фонду-организатору «Синдром любви» удалось собрать более 700 000 рублей на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна. Участниками доброго мероприятия стали 130 человек, в том числе и подопечные фонда, ребята с синдромом Дауна.

По традиции, сайклинг-марафон проводится благотворительным фондом «Синдром любви» в рамках проекта «СПОРТ ВО БЛАГО». В этом году мероприятие состояло из 5 заездов по 40 минут: три в формате «Спортивный», и два – в новом формате «Перезагрузка». Спортивный формат состоял из соревнований участников на показанное расстояние, победители каждого заезда получили призы от партнеров марафона. Заезды формата «Перезагрузка» были нацелены на участников любого уровня подготовки и проводились без учета результатов. Также в заездах «Перезагрузки» прошел конкурс на самый яркий и креативный образ.

Подопечные фонда «Синдром любви» выступили не только на сайкл-заездах, но и стали активными участниками всего организационного процесса: от навигации гостей студии до награждения победителей. Активно поддерживали гостей марафона Вадим Колчев, Екатерина Ерза, Илья Павлов и Стас Богданов.

Стас Богданов, один из самых активных подопечных фонда «Синдром любви», принял участие в сайклинге уже в пятый раз. Он рассказал о своих впечатлениях от заезда: «Я очень старался крутить педали быстро, и даже обогнал по результатам многих соперников. Я очень люблю спортивные состязания нашего фонда, и жду новых соревнований!»

Марафон «САЙКЛИНГ ВО БЛАГО» из года в год обрастает все большим количеством постоянных участников. В этот раз педали во благо снова крутили Александр Акимов и Алексей Баранов. Они, вместе с Анной Португаловой, директором фонда «Даунсайд Ап», принимают участие в «САЙКЛИНГ ВО БЛАГО» с самого первого марафона.

Александр Акимов: «Я стараюсь принимать участие в спортивных мероприятиях под эгидой «СПОРТ ВО БЛАГО» по несколько раз в год. Мне очень это нравится, это меня и мотивирует. Здесь можно не только хорошо провести время, но и помочь ребятам с синдромом Дауна. В обычной жизни я не занимаюсь сайклингом, но на «САЙКЛИНГ ВО БЛАГО» прихожу всегда».

По окончанию каждого заезда определялись победители, которые получали ценные подарки. В индивидуальном зачете по сайклингу самыми выносливыми мужчинами и женщинами стали Алексей Васянин, Евгения Авдеева, Юлия Гошко, Иван Лауре, Игорь Свибович и Татьяна Козлова, а также Олеся Грицаенко и Максим Скляренко, которые стали победителями в абсолютном зачете с результатами 30.6 км и 27.6 км соответственно. Обладателями призов за самый яркий образ в заездах «Перезагрузка» стали Анна Португалова, Елизавета Мыльцева, Юлия Павлова и Илья Павлов.

В корпоративном первенстве победу одержала команда «Лаборатория Касперского» с общим результатом в 337,6 км. Второе место заняла команда Avito с результатом 230,4 км, третье – представители NO ONE, они накрутили в благо 176,8 км.

В марафоне приняли участие и «Атлеты во благо». Елена Дудко и руководитель программы «Атлет во благо» Мария Помазуева успешно закрыли благотворительные сборы в поддержку фонда «Синдром любви».

«Мы очень тронуты, что в такое непростое для привлечения средств на благотворительные программы время именно наше мероприятие обратило внимание новых и уже проверенных временем партнеров и индивидуальных участников. Мы благодарим каждого за поддержку, ведь самая главная цель, ради которой мы сегодня собрались - это помощь людям с синдромом Дауна!» — рассказала об эмоциях Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви».

Фото – Андрей БАСКАКОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.