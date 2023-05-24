В Москве состоялся ежегодный отчетный концерт  студентов Академии Игоря Крутого

Выпускниками московского филиала Академии Игоря Крутого в 2023 году стали более 300 студентов. Дети и подростки отметили окончание учебного года праздничным отчетным концертом на сцене Вегас Сити Холл. Вместе со своими педагогами, профессиональной командой продюсеров и режиссеров выпускники подготовили яркие творческие номера, показали, чему научились за год и отправились на каникулы, чтобы через некоторое время вновь встретиться в стенах любимой Академии.

Игорь Крутой, художественный руководитель Академии, народный артист России:

— По всем школам прозвенели последние звонки… Вот и студенты нашей Академии закончили свой учебный год отчетным концертом, в котором показали, чему их научили опытные педагоги. Больше двадцати ярких вокальных и хореографических номеров — отличный праздник для всех обучающихся в Академии, их родителей и друзей. Я поздравляю всех студентов и выпускников, желаю за лето получить множество творческих эмоций и впечатлений, встретимся в новом учебном году!

Для самых маленьких выпускников: детей от 4 до 6 лет, постоянный партнер Академии производитель сладостей с игрушками «Конфитрейд» приготовил приятные сюрпризы: наборы сладостей с коллекционными игрушками: Sweet Box с мармеладом, десерт Kids Box, фруктовые жевательные конфеты «Чувики», леденцы и игрушки во флоупаке. Награждение юных студентов прошло в здании Академии Игоря Крутого на Мясницкой улице. Педагоги и сотрудники Академии поздравили малышей, вручили им сертификаты об окончании творческого учебного года и подарки в присутствии их родителей.

Студенты, которые не захотели надолго расставаться с Академией на летние каникулы, продлили себе праздник и записались на большой творческий интенсив Летний Вайб–2023. В рамках него с 5 по 16 июня в стенах Академии Игоря Крутого пройдут фан-встречи со звездами эстрады, развивающие мастер-классы от приглашенных экспертов, уроки по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, радио и озвучке со звездными педагогами и многое другое.

А в начале июня московский филиал примет студентов из семи регионов присутствия Академии Игоря Крутого. Более 100 детей и подростков из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пушкина, Кемерова, Казани, Воронежа и Ярославля приедут в столицу, чтобы принять участие в традиционном студенческом слете. В его рамках пройдут следующие мероприятия: кастинги от музыкального продюсера «Детской Новой волны», круглые столы по творческим направлениям, мастер-классы от Bubble Comics — создателей «Майора Грома», фан-встреча с блогерами и финальный отчетный концерт регионов.

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