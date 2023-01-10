В России учрежден новый Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова

Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова впервые пройдет с 21 по 26 марта 2023 года – в год 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова – в Великом Новгороде, в родном для композитора регионе. Конкурс пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Талантливые музыканты из разных стран мира с нетерпением ждали Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Проект прошел впервые и стал событием мирового масштаба, привлек множество конкурсантов и доказал, что наше искусство открыто для всех. В юбилейный год легендарного музыканта мы запускаем его «спутник» – Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова. Уверена, что творческий смотр не только продемонстрирует яркие профессиональные достижения участников, но и позволит увидеть тенденции в развитии мирового музыкального искусства», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«2023 год станет знаковым для Новгородской области и для тех, кто посвящает свою жизнь музыке. Великий Новгород – это родина Рахманинова, место, где он получил свои первые яркие впечатления. В год юбилея композитора мы начинаем одноименный первый юношеский конкурс федерального уровня. Знаменитые члены жюри приедут почтить память и прикоснуться к месту, где родился русский гений, и, конечно, открыть новые таланты. Уверен, что мы проведем конкурс достойно», – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Прием заявок уже открыт и продлится до 15 февраля. Принять участие в конкурсе могут музыканты в возрасте от 10 до 18 лет включительно на момент начала смотра. Отправить заявку и познакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте: www.rachmaninoff-youth.com.

Официальное открытие первого Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова запланировано 21 марта в Новгородской областной филармонии. Художественным руководителем и председателем жюри конкурса выступит народный артист России, пианист Денис Мацуев. В состав жюри войдут яркие деятели российской и зарубежной культуры, а также известные музыканты.

«Я приглашаю всех талантливых ребят принять участие в этом уникальном конкурсе, получившем имя непревзойденного пианиста всех времен – Сергея Васильевича Рахманинова, – говорит Денис Мацуев. – Я думаю, было бы невозможно отметить его юбилейный год ярче, чем провести юношеский конкурс его имени, который, я уверен, зажжет новых звезд и подарит миру целое поколение ярчайших музыкантов».

Конкурс состоит из заочного отборочного тура, а также очных I и II (финального) туров. К участию в очных турах будут допущены не более 15 пианистов.

По итогам конкурса финалистам будут вручены 5 премий лауреата конкурса в размере 350 тыс. рублей и 10 премий дипломанта конкурса по 100 тыс. рублей. По результатам выступления лауреатов в завершающем гала-концерте будет определен обладатель Гран-при.

Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Правительства Новгородской области.

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