В Доме Нащокина открылась выставка «Московские истории»

«Москва – лучший город земли» – так пел советский певец Муслим Магомаев и таким его видят московские художники, участники выставки «Московские истории», которая открылась в Доме Нащокина при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Московские истории» – коллективный проект двух профессиональных творческих художественных союзов – ТСХР и ТСХДПИ, органично родившийся в среде художников, для которых российская столица – не просто шумный многомиллионник, впечатляющий своим размахом: сложнейшими транспортными сооружениями, огромными зелеными парками и архитектурными достопримечательностями, а родной, любимый город, где хочется жить, творить и чью красоту хочется воспевать на своих полотнах.

«Культурная жизнь кипит в столице, постоянно открываются выставки в различных галереях, на крупных арт-ярмарках, в музеях. И в этой художественной круговерти нет-нет да и мелькнёт трогательная картина, негромко повествующая о Москве… А ведь историй у Москвы много. Да, и художников, увлеченных этой темой тоже достаточно. Вот и решили мы собрать в одном проекте именно тех, кто способен рассказать зрителю о жизни Москвы, поделиться сокровенным, признаться в любви к своему городу», – говорит куратор выставки, художница, автор большой серии работ «Квадратные метры Москвы», руководитель секции графики ТСХДПИ, член Союза частных музеев и коллекционеров Людмила Чарская.

На выставке представлены работы более пятидесяти художников, выполненные в разных жанрах, техниках и направлениях – от классики до актуального искусства.

В день открытия поприветствовать авторов работ и многочисленных гостей вернисажа пришли директор концертно-выставочного зала «Дом Нащокина», художник Василий Степанович Вдовин, директор Творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Евгеньевич Коломийцев, искусствовед, художественный критик, автор и ведущий телепередач, публицист, фотограф, дизайнер, издатель Александр Федорович Шклярук, а также молодая талантливая поэтесса Надежда Сказкина, музыкант, солист группы «Летопись» Мила Кириевская, певица, автор песен Елена Белова и солистка Президентского оркестра России Екатерина Черноусова, исполнившая всеми любимые песни «Шагаю по Москве» и «Московские окна».

Вел вечер шоумен и креативный директор Агентства первых предложений руки и сердца Алексей Варгин.

Выставка «Московскими историями» будет работать до 2 ноября 2022 года.

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