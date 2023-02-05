В Москве завершились съемки многосерийной мелодрамы «Всем по 50» режиссера Станислава Назирова («Сиделка», «Шоу про любовь»). Главные роли в новом проекте исполнили: Мария Порошина, Сергей Жигунов, Ярослав Бойко, Анна Якунина, Егор Кутенков, Галина Безрук, Марина Доможирова, Илья Акинтьев, Максим Аверин и другие.

Юлии (Мария Порошина) казалось, что она счастлива в браке. Но после 25 лет совместной жизни муж Арсений (Сергей Жигунов) ушел от нее к молодой любовнице. Поставив крест на личной жизни, Юля с головой ушла в заботу о детях и внуке. Но однажды в результате неприятного инцидента главная героиня знакомится с бывшим летчиком Романом (Ярослав Бойко). Он, как и Юля, тоже разочаровался в любви. Общение между ними с самого начала не ладится, но судьба будто нарочно толкает их друг к другу.

Съемки сериала «Всем по 50» проходили в Москве и Подмосковье. Премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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