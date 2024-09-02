В Москве завершились съёмки остросюжетной драмы «Загляни ему в голову-2»

В Москве завершены съемки нового сезона многосерийной остросюжетной драмы «Загляни ему в голову-2» режиссера Валерии Ивановской. Главные роли в проекте исполняют Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Карина Разумовская, Илья Любимов, Анатолий Кот, Андрей Фролов, Владислав Ветров, Глеб Бочков, Сергей Юшкевич и многие другие.

Съемки проходили в Москве в Институте биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова; Московском государственном университете экономики, статистики и информатики; телестудии в Сколково; на цементном заводе, где в интерьере были сняты сцены пожара; Горном институте, где выстроили декорацию комнаты содержания психически больных людей. А также в Подмосковье на заводе в Лобне. В общей сложности было 186 съемочных смен.

В новом сезоне доктор Валерий Лунин (Кирилл Жандаров), клинический психиатр и психолог-криминалист в следственной группе по особо тяжким преступлениям, принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Его давний враг, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращаются бывшая жена Лунина Марина (Карина Разумовская) и дочь Анна (Анастасия Абаджиди). Девочка, как и папа, умеет «заглядывать в голову»: ей передалось его диссоциативное расстройство. И теперь доктор Лунин должен научить дочь справляться со своей болезнью…

«Наша история о людях, об отношениях, о любви, о человеческих судьбах, потому что вечные вопросы, которые возникают на протяжении первого и второго сезонов, будут продолжать возникать: справедлив ли закон, что есть настоящая любовь, насколько ты можешь доверять своему другу, что все значит в этом мире. И, конечно, стопроцентное понимание того, что такое семья, насколько она важна в нынешнем мире», – говорит актёр Кирилл Жандаров.

Фото — телеканал «Россия»