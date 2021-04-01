В Москве завершился XV Юбилейный Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары»

С 24 по 27 марта в Концертном зале имени П.И. Чайковского лучшие гитаристы России, Испании и Италии радовали московскую публику виртуозным исполнением известных произведений. Артисты выступили с оркестром, сольно, а также в камерных ансамблях, исполнив произведения классических и современных композиторов. 26 марта в рамках фестиваля иностранные гости музыкального форума Хосе Мария Гальярдо дель Рей и Джампаоло Бандини провели мастер-классы для молодых начинающих музыкантов по классической гитаре, а Мигель Анхель Кортес дал мастер-классы по гитаре фламенко.
Открылся фестиваль 24 марта. Программа концерта была посвящена юбилею двух композиторов: Астора Пьяццоллы и Хоакина Родриго. В честь 100-летия Астора со сцены Московской филармонии прозвучали «Четыре времени года в Буэнос-Айресе», Кончертанто в Буэнос-Айресе» Качо Тирао, а 120-летний юбилей Хоакина Родриго отпраздновали «Андалузским» концертом для четырёх гитар с оркестром и знаменитым «Аранхуэсом». Концерт состоялся при участии Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением дирижера Арсентия Ткаченко.
«Провести фестиваль с иностранными артистами в настоящее время — что-то из области фантастики. Тем не менее, наши 15‑е юбилейные «Виртуозы гитары» стали реальностью и одним из знаковых событий марта, в котором все ещё есть место пандемии и 50% ограничениям. Я глубоко благодарен Московской филармонии за воплощение невозможного в реальное. Но фестиваль ¬ это не только организация, но ещё и публика, которая приходит в концертный зал, или смотрит трансляцию. И я хочу сказать спасибо всем и каждому за то, что наш гитарный праздник состоялся несмотря ни на что», – поделился артистический директор фестиваля Артём Дервоед.
25 марта состоялся вечер испанской музыки. Впервые на фестивале прозвучал весь цикл «Замки Испании» Федерико Морено-Торробы. Во втором отделении уже известный российской публике испанский гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей и дебютант фестиваля, гитарист фламенко Мигель Анхель Кортес (Испания) представили ряд собственных сочинений.
«Для нас с Мигелем Анхелем [Кортесом] быть здесь и выступать в этом прекрасном зале перед вами, совершенно фантастическими слушателями – непередаваемые радость и счастье. Вы не можете себе представить какое это чувство – быть снова на сцене после стольких месяцев, которые мы провели дома. Как вы знаете, музыка возможна только если есть кто то, кто ее слушает. В течение года мы играли в пустоту, но мы смогли это выдержать. Большое вам спасибо!» – сказал после концерта знаменитый испанский гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей.
В заключительном гала-концерте 27 марта публика услышала сольные и ансамблевые выступления гитаристов в исполнении солистов фестиваля и специальных гостей: Никиты Борисоглебского (скрипка) и Екатерины Корнишиной (флейта).
В фестивале приняли участие: испанский дуэт Хосе Мария Гальярдо дель Рей (гитара) и Мигель Анхель Кортес (гитара фламенко), итальянский дуэт Чезаре Кьякьяретта (бандонеон) и Джампаоло Бандини (гитара), российские гитаристы Артём Дервоед, Ровшан Мамедкулиев, Дмитрий Мурин, Дмитрий Бородаев, Роман Зорькин при участии специальных гостей Никиты Борисоглебского (скрипка) и Екатерины Корнишиной (флейта).
«Виртуозы гитары» – ярчайшее мировое событие в сфере классической гитары, главный фестиваль академической гитарной музыки в России. За 14 лет в нем приняли участие более 50 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты из более чем 25 стран мира, включая Россию, США, Японию, Германию, Францию, Италию, Великобританию, Австрию, Кубу, Южную Корею, Бразилию и другие страны. На фестивале выступали Пепе Ромеро (Испания), Сержиу и Одаир Ассад (Бразилия), Борис Березовский (фортепиано, Россия), Дмитрий Ситковецкий (скрипка, Великобритания/США), Дмитрий Маслеев (фортепиано, Россия), Аниелло Дезидерио (Италия), Ролан Дьенс (Франция), Зоран Дукич (Хорватия), Хосе Мария Гальярдо дель Рей (Испания), Павел Штайдл (Чехия) и многие другие музыканты. Ежегодно в марте четыре концерта в Зале Чайковского представляют классическую гитару во всем многообразии репертуара: сольно, в дуэте, в камерном ансамбле, а также с симфоническим оркестром. С 2006 года фестиваль посетили более 75 000 зрителей.
Фото – Евгений ЕВТЮХОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.