В Москве завершился XV Юбилейный Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары»

С 24 по 27 мар­та в Кон­церт­ном зале име­ни П.И. Чай­ков­ско­го луч­шие гита­ри­сты Рос­сии, Испа­нии и Ита­лии радо­ва­ли мос­ков­скую пуб­ли­ку вир­ту­оз­ным испол­не­ни­ем извест­ных про­из­ве­де­ний. Арти­сты высту­пи­ли с оркест­ром, соль­но, а так­же в камер­ных ансам­блях, испол­нив про­из­ве­де­ния клас­си­че­ских и совре­мен­ных ком­по­зи­то­ров. 26 мар­та в рам­ках фести­ва­ля ино­стран­ные гости музы­каль­но­го фору­ма Хосе Мария Гальяр­до дель Рей и Джам­па­о­ло Бан­ди­ни про­ве­ли мастер-клас­сы для моло­дых начи­на­ю­щих музы­кан­тов по клас­си­че­ской гита­ре, а Мигель Анхель Кор­тес дал мастер-клас­сы по гита­ре фламенко.

Открыл­ся фести­валь 24 мар­та. Про­грам­ма кон­цер­та была посвя­ще­на юби­лею двух ком­по­зи­то­ров: Асто­ра Пьяц­цол­лы и Хоаки­на Род­ри­го. В честь 100-летия Асто­ра со сце­ны Мос­ков­ской филар­мо­нии про­зву­ча­ли «Четы­ре вре­ме­ни года в Буэнос-Айре­се», Кон­чер­тан­то в Буэнос-Айре­се» Качо Тирао, а 120-лет­ний юби­лей Хоаки­на Род­ри­го отпразд­но­ва­ли «Анда­луз­ским» кон­цер­том для четы­рёх гитар с оркест­ром и зна­ме­ни­тым «Аран­ху­эс­ом». Кон­церт состо­ял­ся при уча­стии Госу­дар­ствен­но­го сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра «Новая Рос­сия» под управ­ле­ни­ем дири­же­ра Арсен­тия Ткаченко.

«Про­ве­сти фести­валь с ино­стран­ны­ми арти­ста­ми в насто­я­щее вре­мя — что-то из обла­сти фан­та­сти­ки. Тем не менее, наши 15‑е юби­лей­ные «Вир­ту­о­зы гита­ры» ста­ли реаль­но­стью и одним из зна­ко­вых собы­тий мар­та, в кото­ром все ещё есть место пан­де­мии и 50% огра­ни­че­ни­ям. Я глу­бо­ко бла­го­да­рен Мос­ков­ской филар­мо­нии за вопло­ще­ние невоз­мож­но­го в реаль­ное. Но фести­валь ¬ это не толь­ко орга­ни­за­ция, но ещё и пуб­ли­ка, кото­рая при­хо­дит в кон­церт­ный зал, или смот­рит транс­ля­цию. И я хочу ска­зать спа­си­бо всем и каж­до­му за то, что наш гитар­ный празд­ник состо­ял­ся несмот­ря ни на что», – поде­лил­ся арти­сти­че­ский дирек­тор фести­ва­ля Артём Дервоед.

25 мар­та состо­ял­ся вечер испан­ской музы­ки. Впер­вые на фести­ва­ле про­зву­чал весь цикл «Зам­ки Испа­нии» Феде­ри­ко Море­но-Тор­ро­бы. Во вто­ром отде­ле­нии уже извест­ный рос­сий­ской пуб­ли­ке испан­ский гита­рист Хосе Мария Гальяр­до дель Рей и дебю­тант фести­ва­ля, гита­рист фла­мен­ко Мигель Анхель Кор­тес (Испа­ния) пред­ста­ви­ли ряд соб­ствен­ных сочинений.

«Для нас с Миге­лем Анхе­лем [Кор­те­сом] быть здесь и высту­пать в этом пре­крас­ном зале перед вами, совер­шен­но фан­та­сти­че­ски­ми слу­ша­те­ля­ми – непе­ре­да­ва­е­мые радость и сча­стье. Вы не може­те себе пред­ста­вить какое это чув­ство – быть сно­ва на сцене после столь­ких меся­цев, кото­рые мы про­ве­ли дома. Как вы зна­е­те, музы­ка воз­мож­на толь­ко если есть кто то, кто ее слу­ша­ет. В тече­ние года мы игра­ли в пусто­ту, но мы смог­ли это выдер­жать. Боль­шое вам спа­си­бо!» – ска­зал после кон­цер­та зна­ме­ни­тый испан­ский гита­рист Хосе Мария Гальяр­до дель Рей.

В заклю­чи­тель­ном гала-кон­цер­те 27 мар­та пуб­ли­ка услы­ша­ла соль­ные и ансам­бле­вые выступ­ле­ния гита­ри­стов в испол­не­нии соли­стов фести­ва­ля и спе­ци­аль­ных гостей: Ники­ты Бори­со­глеб­ско­го (скрип­ка) и Ека­те­ри­ны Кор­ни­ши­ной (флей­та).

В фести­ва­ле при­ня­ли уча­стие: испан­ский дуэт Хосе Мария Гальяр­до дель Рей (гита­ра) и Мигель Анхель Кор­тес (гита­ра фла­мен­ко), ита­льян­ский дуэт Чеза­ре Кья­кьярет­та (бан­до­не­он) и Джам­па­о­ло Бан­ди­ни (гита­ра), рос­сий­ские гита­ри­сты Артём Дер­во­ед, Ров­шан Мамед­ку­ли­ев, Дмит­рий Мурин, Дмит­рий Боро­да­ев, Роман Зорь­кин при уча­стии спе­ци­аль­ных гостей Ники­ты Бори­со­глеб­ско­го (скрип­ка) и Ека­те­ри­ны Кор­ни­ши­ной (флей­та).

«Вир­ту­о­зы гита­ры» – ярчай­шее миро­вое собы­тие в сфе­ре клас­си­че­ской гита­ры, глав­ный фести­валь ака­де­ми­че­ской гитар­ной музы­ки в Рос­сии. За 14 лет в нем при­ня­ли уча­стие более 50 зна­ме­ни­тых гита­ри­стов, а так­же моло­дые музы­кан­ты из более чем 25 стран мира, вклю­чая Рос­сию, США, Япо­нию, Гер­ма­нию, Фран­цию, Ита­лию, Вели­ко­бри­та­нию, Австрию, Кубу, Южную Корею, Бра­зи­лию и дру­гие стра­ны. На фести­ва­ле высту­па­ли Пепе Роме­ро (Испа­ния), Сер­жиу и Ода­ир Ассад (Бра­зи­лия), Борис Бере­зов­ский (фор­те­пи­а­но, Рос­сия), Дмит­рий Сит­ко­вец­кий (скрип­ка, Великобритания/США), Дмит­рий Мас­ле­ев (фор­те­пи­а­но, Рос­сия), Ани­ел­ло Дези­де­рио (Ита­лия), Ролан Дьенс (Фран­ция), Зоран Дукич (Хор­ва­тия), Хосе Мария Гальяр­до дель Рей (Испа­ния), Павел Штай­дл (Чехия) и мно­гие дру­гие музы­кан­ты. Еже­год­но в мар­те четы­ре кон­цер­та в Зале Чай­ков­ско­го пред­став­ля­ют клас­си­че­скую гита­ру во всем мно­го­об­ра­зии репер­ту­а­ра: соль­но, в дуэте, в камер­ном ансам­бле, а так­же с сим­фо­ни­че­ским оркест­ром. С 2006 года фести­валь посе­ти­ли более 75 000 зрителей.

Фото – Евге­ний ЕВТЮХОВ

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