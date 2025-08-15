Смешарики и AY YOLA выпустили совместный трек «Башкирский мёд»

15 августа на лейбле Riki Music при поддержке МТС Лейбла вышел новый сингл «Башкирский мёд (Homay)» — совместный трек Смешариков и группы AY YOLA из Башкортостана. Что может объединить легендарного Копатыча и молодых музыкантов с башкирскими корнями? Конечно же — мёд. Именно его попробовал Копатыч во время своего путешествия по Башкортостану в специальной серии «Азбуки дружбы народов» от Смешариков. И теперь ему есть, что об этом рассказать.

За основу трека взят хит группы AY YOLA — Homay, который вышел 14 марта 2025 года на МТС Лейбле и завоевал чарты и соцсети, став настоящим этно-поп гимном Башкортостана. В новой версии прозвучали фрагменты из эпизода «Сокровище», где Смешарики рассказывают зрителям про богатства и традиции республики.

«Смешарики занимаются просветительской деятельностью также, как и наша группа. Они сделали великолепную серию, которая рассказывает о Республике Башкортостан, а мы в своей музыке занимаемся продвижением и сохранением ценностей и традиций башкирского народа. Так что в этом смысле у нас всё сошлось и сложилось в цельную картину. К тому же, среди поклонников AY YOLA много детей и мы очень рады, что путем такого сотрудничества удалось совместить и приумножить наше общее стремление к просвещению молодых слушателей» — поделились музыканты коллектива AY YOLA.