В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открывается арт-проект «17 мгновений зимы / февральские встречи в Музее ГОН»

28 января 2022 года, в 17:00, в экспозиции Музея Гаража особого назначения ФСО России стартует арт-проект «17 мгновений зимы / февральские встречи в Музее ГОН». До 13 февраля посетителей ждут театральные постановки, музыкальные и танцевальные шоу-программы.

Во время февральских встреч зрители увидят раритетные автомобили ХХ века, полотна художников, изображающих авто, послушают академическую музыку и познакомятся с авангардным театром и классическим танцем.

Шесть уникальных автомобильных шедевров, в числе которых Auburn Speedster 1928 года, Ford De Luxe 1936 года, Chevy Apache Pickup 1959 года, Daimler Double Six 1985 года, Daimler Six Century 1996 года и Mercedes-Benz 1973 года, будут представлены зрителям наряду с полотнами современных художников — Алексея Бычкова, Александра Букина, Дарии Захаровой, Анны Никифоровой, Ивана Пашенцева, Петра Перешивайлова, Федора Помелова, Аделины Хаджи-Саввопуло. Картины, большая часть которых хранится в частных коллекциях России и зарубежья, объединены общей идеей — моторы, движение, скорость, драйв. Однако пространство выставки не ограничится стенами зала: на мультимедийных экранах можно будет увидеть десятки знаменитых работ классиков автомобильной темы — Вацлава Западлика, Дэвида Уля и легендарного советского автомобильного дизайнера Эрика Сабо.

Экспозиция откроется 28 января в 17:00 и будет ежедневно доступна для посетителей с 12:00 до 17:00.

В программе арт-проекта предусмотрены:

28 января

17:00 — торжественное открытие выставки для гостей музея.

17:00–19:00 — концерт джазового саксофониста Ивана Шалаева.

29 января

17:00–18:30 — скрипичный концерт классической музыки с Анастасией Арпат. В программе прозвучат произведения Моцарта, Глюка, Шостаковича, Сен-Санса, Чайковского, Бетховена, Дебюсси, Шуберта, Генделя, Хачатуряна, Мендельсона и многих других выдающихся композиторов.

30 января

17:00–18:30 — концерт джазовой певицы, лауреата международных конкурсов Анастасии Фокиной. В программе прозвучат произведения Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Джерри Росса, Ричарда Адлера, Мэтта Денниса, Джерри Хермана и других известных композиторов.

5 февраля

17:00–18:30 — шоу-программа «Великий Гэтсби» режиссера Ильи Моисеенко. В программе вечера: танцующий и поющий ведущий Illy Month; конкурсы «Стань, как Гэтсби», «Немое кино», «Сейф мистера Гэтсби», «Гэтсби-дефиле»; выступление танцевального балета в стиле «Гэтсби»; мастер-класс по танцам 30-х годов; модные DJ и сеты; фотосессия в стиле «Гэтсби»; призы и подарки от «Гэтсби».

6 февраля

17:00–18:30 — клубный вечер Jaguar. Программа вечера, приуроченная к 70-летию правления Елизаветы II, включает: лекцию Вадима Трайдакало о британском автопроме «Ретроралли на британском автомобиле MG TD 1952 года выпуска»; открытую дискуссию о путешествиях по России на «Ягуарах» 2000-х годов. Обе темы объединены одной концепцией, которая прослеживается в экспозиции: от клуба будут представлены два автомобиля — Daimler Double Six 1985 (такая же модификация, которая была у королевы Елизаветы II) и Daimler Six 1996 (автомобиль, выпущенный к 100-летнему юбилею «самой королевской марки»).

12 февраля

17:00–18:30 — моноспектакль «Города любви» Игоря Ларина. В основе сюжета рассказ о богемном художнике, находящемся в поисках себя, своего города и своей любви. Однажды он отправляется в путешествие по разным городам, где встречают свою любовь: настоящую и придуманную, взаимную и безответную, тайную и явную, низменную и возвышенную. Через путешествия и приходящие чувства главный герой растет как личность и как творец: его творчество становится зрелым и убедительным, осознание смысла жизни обретает отчетливые формы, будущее открывается новыми горизонтами…

13 февраля

17:00–18:30 — иммерсивный спектакль «Ужин в Неаполе» Игоря Ларина. В основе сюжета музыкальные рассказы главного героя, официанта Марио, который обслуживает в небольшом ресторанчике на берегу неаполитанского залива группу туристов с круизного лайнера. Девушка из числа туристов спрашивает у него, что за песню тот напевает. Узнав, что она и другие гости впервые в Италии и не знают песен его прекрасной Родины, Марио с радостью исполняет для них неаполитанские песни и рассказывает связанные с ними интересные истории.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.