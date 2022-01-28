«КАРО» и WePlay Esports объявили о совместной трансляции серии турниров BLAST Premier 2022 по Counter-Strike: Global Offensive

Первая трансляция игрового сезона 2022 года состоится уже 28 января 2022 года в КАРО Vegas 22!

В групповой стадии сразятся лучшие киберспортсмены мира, в том числе и победитель серии 2021 года – коллектив из СНГ Natus Vincere. Команды поборются за выход в Spring Finals и очки сезона. В «КАРО» в эксклюзивном формате будут транслироваться все матчи серии.

BLAST Premier — киберспортивная лига по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, организованная BLAST в 2020 году. Преимущественно базируется в двух регионах: Северная Америка и Европа. Турнирная серия BLAST Premier разделена на два сезона: весенний — Spring Series, и осенний — Fall Series. Каждый сезон длится около четырех месяцев. Победитель каждого сезона направляется на участие в Мировом Финале (World Final), так же как и победители других престижных турниров (не включая BLAST Premier) и команды, которые находятся на высоких позициях в рейтинге BLAST Premier Global Leaderboard.

«Уже более года мы в «КАРО» работаем над тем, чтобы сделать кинотеатры комфортным местом досуга для сообщества геймеров. Мы регулярно проводим киберспортивные трансляции и даже запустили сервис КАРО.Гейм для видеоигр в узкой компании и дружеских и профессиональных турниров. Уверены, инновационное качество картинки и звука, доступное в наших кинотеатрах, сможет погрузить зрителей в атмосферу одного из самых волнующих киберспортивных событий сезона, коим является BLAST PREMIER 2022», — отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент сети «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами.

«Сотрудничество между WePlay Esports и сетью кинотеатров «КАРО» – это возможность для поклонников профессионального киберспорта получить максимальное удовольствие от просмотра турнира. Они смогут с комфортом насладиться игрой на большом экране, поболеть за любимые команды в кругу единомышленников и, конечно же, обрести незабываемый опыт. Уверен, киберспортивное комьюнити высоко оценит наше партнерство», – рассказывает Олег Шмидт, руководитель по продаже и покупке медиаправ в компании WePlay Esports.

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