Nature Photo Talks 2023 – масштабный форум о природной фотографии

16 апреля в Москве состоится крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппы «Красный квадрат».

Потрясающие кадры на огромном экране, захватывающие рассказы о путешествиях от лучших фотографов страны. Форум будет интересен не только начинающим и состоявшимся фотографам, но и всем любителям природы и путешествий! За один день, не выезжая из Москвы, здесь можно полностью погрузиться в первозданную природу, переключиться от городской суеты, зарядиться вдохновением перед открытием фотосезона.

Спикерами Форума станут опытные фотографы – победители, финалисты и члены жюри таких масштабных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards и многих других. На сцене выступят Константин Шамин, Елена Лисейкина, Дмитрий Голубев, Юлия Втюрина, Сергей Белых, Андрей Грачев, Кирилл Уютнов и другие лучшие природные фотографы, чье творчество вдохновляет миллионы.

Гости Форума узнают, как нейросети могут помочь фотографам, и что можно снять за выходные рядом с Москвой, побывают в лучших местах России, научатся снимать птиц и разберутся, какая фототехника поможет в творчестве. Также всех присутствующих ждет бесплатный тест-драйв современной фототехники, а также чистка камер и оптики от партнеров.

Главным событием Форума станет презентация долгожданного второго тома альбома «Объекты всемирного природного наследия. Россия». В эксклюзивном издании – фотографии от 60 авторов из 6 удивительных мест России, включая Командорские острова и Ергаки. Это уникальная возможность не только приобрести фотоальбом, но и получить автографы его создателей.

Nature Photo Talks – ежегодное событие, которое становится масштабнее и интереснее с каждым годом. В 2019 году мероприятие посетили около 700 человек, в 2022 уже более 1500. Форум зарядит слушателей энергией, подарит вдохновение и мотивацию, откроет новый взгляд на фотографию природы.

Форум фотографии дикой природы стал третьим совместным проектом Nature Photo Team, медиагруппы «Красный квадрат» и «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!». При поддержке научно-познавательного сообщества был проведен фестиваль Nature Photo Camp на Карельском перешейке и иммерсивная выставка-путешествие «Фотомаршрут построен» в Государственном историческом музее.

«Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» – проект, который объединяет российских режиссеров и фотографов, ученых и путешественников, и дает возможность реализовать свои идеи в создании современного, интерактивного и вдохновляющего контента. Инициативы проекта погружают в удивительный мир природы и животных, формируют экологическую культуру и осознанное отношение к природе.

Nature Photo Team – сообщество профессиональных фотопутешественников, которое объединяет ценителей природы со всей России. Создатели движения – фотографы Владимир Медведев, победитель Wildlife Photographer of the Year и «Золотая Черепаха», и Дмитрий Питенин, член Творческого Союза Художников России и ведущий авторской колонки в журнале «Российское фото».

Вход на Форум бесплатный по регистрации.

Полное расписание лекций и предварительная регистрация на сайте naturephototalks.ru.

Где? Москва, Горный Институт НИТУ «МИСиС», Ленинский проспект д. 4.

Когда? 16 апреля 2023 года с 11:00 до 20:00.

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