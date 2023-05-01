Герой девичьих снов – LAVRIK представил свой первый сольный трек «Луна»

Герой девичьих снов, простой парень с удивительной историей и особой харизмой - исполнитель LAVRIK представил свой первый сольный трек «Луна».

LAVRIK бывший профессиональный футболист. Причиной завершения его спортивной карьеры стала его девушка-блогер - Ефимова. После расставания с ней, Марк сильно переживал, его сердце было разбито.

Их знакомство с Сашей Морозовой, дочерью популярной певицы Славы, оказалось совершенно случайным, но судьбоносным. У Саши случились проблемы с машиной на дороге, а Марк, как настоящий мужчина, остановился, чтобы помочь девушке. Вскоре LAVRIK отправился сопровождать Сашу на премию RU.TV летом 2022 года. На дорожке пара произвела фурор, ведь они выглядели как молодые Бэкхемы, и все СМИ написали о новом зяте Славы.

Такое внимание прессы натолкнуло ребят на мысль, что этот внезапный инфоповод должен увенчаться совместной работой и, спустя несколько месяцев, выпустили трек «Красная Шапочка», который встал в ротацию на радио Дача.

Но, их дуэт существовал недолго, ведь Саша вышла замуж и позже выяснилось, что она в положении. Марк был огорчен, ведь на самом деле испытывал чувства к своей напарнице по дуэту. А 30 марта обе девушки Саша и Ефимова стали мамами. Ирония судьбы!

Но LAVRIK не отчаивается и продолжает верить в любовь. А также записывает новый трек о любви и одиночестве. В наше время модно писать диссы на бывших. Но в своем треке Марк рассказывает как ему грустно от того, что девушки нашли свое счастье не с ним.

Трек доступен на всех музыкальных площадках.

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