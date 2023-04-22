В Музее Тропинина представлена выставка «Метод знатока»

Атрибуция – установление автора произведения живописи, графики, фарфора, любого творения искусства. Атрибуция чрезвычайно важна в музейной сфере, ибо открывает не только новые, но и забытые имена, определяет фамилии аристократов, купцов, представителей самых разных сословий и групп, а также их родственников. Атрибуция важна и нужна как для наук исторических, социологических, экономических и политических, так и для знаний о быте и нравах общества.

Резвой М.Д. Портрет братьев баронов Николая и Александра Федоровичей Корфов

Чашка фарфоровая с миниатюрным портретом майора Апшеронского пехотного полка И.С. Карчевского

Зарянко С.К. Декабрист Александр Николаевич Муравьёв

14 портретов XIX-XX веков из собрания музея Тропинина, а также коллекции Сергея и Татьяны Подстаницких можно увидеть на экспозиции. Униформология, фалеристика и геральдика помогают специалистам, научным сотрудникам устанавливать и определять авторство той или иной работы. Форма, ордена, медали, отличительные знаки на мундирах военных оказывают большую помощь при атрибуции. Зачастую для точного установления имени, фамилии, звании того или иного лица требуются годы, десятилетия научного долгого, кропотливого труда.

Для данной выставки атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства была выполнена кандидатом исторических наук, академиком Российской академии художеств А.В. Кибовским, искусствоведом и коллекционером С.А. Подстаницким, коллекционером Ф.Е. Вишневским, историком-фалеристом С.Н. Головиным, историками и искусствоведами В.П. Старком, Л.А. Марковой, М.Ю. Барановской и научными сотрудниками Музея Тропинина.

Выставка продлится до 28 июня 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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