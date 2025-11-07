В Новгороде завершился VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

В Великом Новгороде завершился VIII Международный музыкальный фестиваль, организованный Ильдаром Абдразаковым. Масштабное мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, подошло к концу 5 ноября.

В начале заключительного вечера губернатор Новгородской области, Александр Дронов огласил приветствие от Президента РФ Владимира Путина. Он также подчеркнул, что фестиваль положил начало крепкой дружбе, а на древней новгородской земле прозвучали шедевры мировой классики. Особую благодарность он выразил Ильдару Абдразакову и всем, кто причастен к организации этого события.

В этом году фестиваль расширил свои границы, охватив пять новых регионов. Кульминацией фестивального тура, приуроченного к юбилею Чайковского, стал концерт в Клину, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике композитора. Артисты также выступили в Твери и Пскове. Завершился фестиваль в Великом Новгороде, где родился Сергей Рахманинов.

Ильдар Абдразаков, художественный руководитель, представил публике яркие концертные программы. В них приняли участие: Алексей Тихомиров, Анастасия Сагайдак, Кирилл Белов, Валерия Лебедева, Юлия Шаварина и Иосиф Никитенко, а также выпускники Образовательной программы фестиваля: Екатерина Иванова, Мария Бойко и Чингис Баиров.

Неотъемлемой частью фестиваля стала и Образовательная программа. В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге Ильдар Абдразаков провел мастер-классы для молодых оперных исполнителей, отобранных со всей России и из-за рубежа.

За восемь лет своего существования Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова объединил 30 городов. Этот проект способствует популяризации оперного искусства и дает шанс молодым талантам проявить себя на большой сцене. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.