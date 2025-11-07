Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир театра«Табор уходит в небо»: в театре «Ромэн» показали эскиз культовой истории

«Табор уходит в небо»: в театре «Ромэн» показали эскиз культовой истории

editor
By editor
71
время цыган - табор уходит в небо
Фото: пресс-служба театра "Ромэн"

В театре «Ромэн», знаменитом своим цыганским колоритом, представили эскиз будущего спектакля «Табор уходит в небо», основанного на известном киносценарии Эмиля Лотяну. Этот показ стал кульминацией конкурса «Интеграция молодой режиссуры. Национальные театры России», организованного Союзом театральных деятелей России в честь его 150-летия.

Режиссёром-постановщиком выступил Максим Соколов, чьи работы не раз отмечались премией «Золотая маска». По словам самого Соколова, его привлекает возможность переноса кинотекстов на театральную сцену, особенно когда речь идёт о цыганской тематике, вдохновлённой ранними рассказами Максима Горького и фильмом «Время цыган» Эмира Кустурицы.

Действие открылось в полумраке под аккомпанемент скрипки и свет проектора. Зрителям была представлена история пожилой цыганки, полная любви и потерь. Видеоряд с женскими образами символизировал её детство и юность. Видеокомпозиция по мотивам рассказа «Старуха Изергиль» послужила прологом к истории «Макар Чудра». Сюжет разворачивается вокруг нескольких любовных линий, ключевой из которых является взаимоотношения Рады и Зобара.

Эскиз, представляющий собой 30-40-минутную законченную сценическую композицию, позволил зрителям увидеть возможный вариант будущего спектакля.

Спектакль отличался яркими красками — чёрным, белым и красным. В качестве материалов использовались сукно, бархат и шёлк. Белый конь на сцене стал живым символом цыганской культуры.

Режиссёр объединил темы любви и свободы, характерные для цыганского искусства.

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко подчеркнул важность творческих экспериментов для актёров и режиссёров. Он также отметил, что показ порадовал его своей новизной и продемонстрировал способность актёров работать в разных стилях.

Эскиз предоставил зрителям редкую возможность увидеть ведущих артистов театра в необычном амплуа, сочетающем пластику, вокал и драматическое мастерство.
В постановке «Табор уходит в небо» приняли участие: Артур Богданов, Дарья Байдак, Роман Грохольский, Артур Булдыженко, Петр Янышев, Анжела Лекарева, Мадина Дубаева, Артур Руденко, Олег Манциленко, Андрей Жемчужный, Сергей Богданов, Сергей Сураков.

Предыдущая статья
В Новгороде завершился VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
Следующая статья
Гавайи — королевство, соединяющее океаны

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru