«Табор уходит в небо»: в театре «Ромэн» показали эскиз культовой истории

В театре «Ромэн», знаменитом своим цыганским колоритом, представили эскиз будущего спектакля «Табор уходит в небо», основанного на известном киносценарии Эмиля Лотяну. Этот показ стал кульминацией конкурса «Интеграция молодой режиссуры. Национальные театры России», организованного Союзом театральных деятелей России в честь его 150-летия.

Режиссёром-постановщиком выступил Максим Соколов, чьи работы не раз отмечались премией «Золотая маска». По словам самого Соколова, его привлекает возможность переноса кинотекстов на театральную сцену, особенно когда речь идёт о цыганской тематике, вдохновлённой ранними рассказами Максима Горького и фильмом «Время цыган» Эмира Кустурицы.

Действие открылось в полумраке под аккомпанемент скрипки и свет проектора. Зрителям была представлена история пожилой цыганки, полная любви и потерь. Видеоряд с женскими образами символизировал её детство и юность. Видеокомпозиция по мотивам рассказа «Старуха Изергиль» послужила прологом к истории «Макар Чудра». Сюжет разворачивается вокруг нескольких любовных линий, ключевой из которых является взаимоотношения Рады и Зобара.

Эскиз, представляющий собой 30-40-минутную законченную сценическую композицию, позволил зрителям увидеть возможный вариант будущего спектакля.

Спектакль отличался яркими красками — чёрным, белым и красным. В качестве материалов использовались сукно, бархат и шёлк. Белый конь на сцене стал живым символом цыганской культуры.

Режиссёр объединил темы любви и свободы, характерные для цыганского искусства.

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко подчеркнул важность творческих экспериментов для актёров и режиссёров. Он также отметил, что показ порадовал его своей новизной и продемонстрировал способность актёров работать в разных стилях.

Эскиз предоставил зрителям редкую возможность увидеть ведущих артистов театра в необычном амплуа, сочетающем пластику, вокал и драматическое мастерство.

В постановке «Табор уходит в небо» приняли участие: Артур Богданов, Дарья Байдак, Роман Грохольский, Артур Булдыженко, Петр Янышев, Анжела Лекарева, Мадина Дубаева, Артур Руденко, Олег Манциленко, Андрей Жемчужный, Сергей Богданов, Сергей Сураков.