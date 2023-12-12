В Новом Театре состоялась премьера иммерсивного спектакля «Морозко»: притчу для семейного просмотра сыграли дважды – днем и вечером – при полном аншлаге.

Известнейшая русская сказка «Морозко» в версии художественного руководителя постановки Эдуарда Боякова, а также его команды – драматурга Алексея Зензинова, художников Дарьи Кычиной (сценография и видео), Стефании Филатовой (костюмы), Никиты Черноусова (свет), композитора Тихона Хренникова-младшего, хореографа Любови Угловой, режиссера Гарольда Стрелкова и других создателей спектакля, обрела новые формы, сохранив важнейшие смыслы и архетипы русской мифологии.

В «Морозке» Нового Театра заглавный герой молод, красив, холоден, всесилен, бессмертен. Но – несчастлив. Вот уже 500 лет он не может обрести невесту. Пока она не найдена, царство будет погружено в вечный холод. И лишь, когда найдется та единственная, искренняя и добрая девушка, которая уготована Царевичу судьбой, наступит долгожданная весна.

Авторы спектакля обозначили его жанр как иммерсивную притчу. Иммерсивная – потому, что в первой части спектакля зрители, разделенные на 3 группы (каждая – 40 человек), перемещаются по залам прекрасной усадьбы XVIII века, где знакомятся с персонажами, а затем становятся свидетелями волшебного бала. Притча – потому, что как известно, сказка непременно несет в себе некий «урок».

Алексей Зензинов, автор пьесы:

Дети чище, чем взрослые воспринимают сказку. Не ищут скрытых смыслов. И в нашей истории им понятно, что любовь – выше, чем сила, даже если это сила справедливости и закона. Потому что она всех принимает, прощает, обнимает. И эта мысль ясна детям – ведь именно так они любят маму, папу, близких, да и весь мир! Когда пишешь детскую пьесу, нельзя прибегать к умолчаниям, недосказанности, неоднозначности, которые присутствуют во взрослой драматургии. Например, у Чехова. Здесь все должно быть понятно и последовательно. Поэтому мы с самого начала объясняем правило нашей сказки: у Морозко и его настоящей избранницы на балу должны совпасть снежинки, когда они возьмутся за руки в хороводе. Совпадут – значит невеста найдена. И обмануть никак не удастся – потому что нельзя обмануть судьбу. В финале нашей притчи добро торжествует, льды тают, приходит священная весна. Те, кто творил разные козни, прощены. А урок, пожалуй, можно сформулировать так: надо стремиться к простому, но высокому.

«Морозко» – яркий образец мультижанрового театра. Иммерсивность сочетается с вполне традиционной формой: вторую часть спектакля играют на сцене театрального зала. Лазерные эффекты и изобретательный видеоряд вписаны в красивейшие интерьеры старинной усадьбы, бойкий рэп скоморохов, которые комментируют историю, соединяется с оригинальной музыкой Тихона Хренникова-младшего. Музыка, как и визуальный ряд, решена, преимущественно, в современной стилистке.

Тихон Хренников младший, автор музыки:

У нас есть главные герои – три сестрицы, совершенно разнохарактерные, и Царевич Морозко. Для них были написаны лейтмотивы, каждый из которых решен в определенном инструментарии. Главная героиня Аленушка – характеризуется более классическими средствами, в инструментовке использовано звучание симфонического оркестра. Регина – эксцентричная, гротескная. Для нее мы выбрали стиль рокабилли. Самовлюбленная Виктория существует в стихии поп-музыки, Морозко охарактеризован торжественным тембром органа. Ну а скоморохи исполняют рэп. Артисты поют вживую. Все они – драматические актеры, не певцы, потому мы старались, чтобы им было не так сложно, и чтобы можно было достичь максимальной выразительности.

Ты от бессмертья откажись,

Поверь в любовь безгрешную,

И вечный свет твоей любви

Рассеет тьму кромешную…

Так гласит древнее предание. А вот, как его передают скоморохи-рэперы:

Отпустит зима из объятий Вселенную

Птицы взлетят, упадёт водопад

Придёт весна священная

Ей каждый будет рад.

Комбинация древних архетипических смыслов с современными, даже, пожалуй, модными приемами – такова специфика спектакля «Морозко».

Эдуард Бояков, художественный руководитель постановки:

Тема типичности, узнаваемости персонажей сказки - противоречивая и даже опасная. Опасна она тем, что можно свалиться в спекуляцию, поверхностность, дешевую актуализацию, штамп. Но если актуализация использована для того, что заработал архетип, то она оправдана. И тогда станет понятно, что за века до появления интернета существовали батлы, блогеры, стримеры и инфлюэнсеры. Просто они иначе назывались и реализовывались в несколько иных форматах. Нам было очень важно сделать акцент именно на смыслах, а не внешних приемах. Наши молодые артисты справились с этой задачей. Оставаясь вполне современными девушками, не рядясь в псевдофольклорные костюмы, наши актрисы показали три женских архетипа: упрямая потребительница Регина, непомерно амбициозная self-made-woman Виктория и Аленка – искренняя, чистая любовь. Это по-настоящему русский образ – любовь жертвенная, беззаветная, бескорыстная. Впрочем, если почитать Борхеса или Юнга, мы у них найдем универсальные модели, которые встречаются у самых разных народов мира.

Для меня этот спектакль очень важен. И потому, что репертуарный театр, который мы строим, непременно должен иметь в афише спектакли для всей семьи - а сегодня мы видели именно это: родители и дети пришли вместе, нет ничего прекраснее этой аудитории. И потому, что мы работали со сложным жанром сказки, которую вместе с драматургом Алексеем Зензиновым постарались приземлить в XXI век. По-моему, у нас получилось.