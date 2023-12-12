Завершили съемки романтической комедии «Любовь со второго взгляда»

0
131
любовь со второго взгляда 2

Завершили съемки романтической комедии «Любовь со второго взгляда» от автора сценария фильма «Поехавшая». География съемок охватила сразу две страны: фильм снимали в Алматы и Москве. Дистрибьютор картины — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

В центре сюжета — супружеская пара Данила (Александр Соколовский) и Олеся (Ксения Теплова), брак которых находится в кризисе после десяти лет совместной жизни. Устав от проблем в отношениях, супруги регистрируются в приложении для знакомств и пытаются найти решения. Приложение создает для них идеальные аватары (Милош Бикович и Регина Тодоренко), которые скрывают их реальную внешность и имена, но Данила и Олеся даже не подозревают, что, на самом деле, общаются друг с другом.

Олжас Нурбай, режиссер-постановщик:

«Данила и Олеся — обычная, счастливая семья, но проблема в том, что, как это часто бывает, они не знают, что они счастливы.

Это проект о важных семейных ценностях, уверен, каждый зритель найдет себя в этом фильме. Мы затронули тему, которая беспокоит каждого из нас, и постараемся донести важные вещи через призму динамичной романтической комедии».

Милош Бикович, актер:

«Этот проект о том, как люди пытаются разобраться в своих отношениях, понять, почему они замирают, вянут и в конце концов умирают, и что нужно, чтобы их освежить. Как сделать так, чтобы любовь получила второе дыхание и продолжала жить.

Интересным было то, что мы все время находимся в виртуальном пространстве, играем персонажей, которые являются ненастоящими, некими масками, которыми пользуются люди. Это было для меня в новинку.

Регина органично и обаятельно существует в кадре. Мне с ней было очень комфортно работать, потому что она излучает положительную энергетику».

Регина Тодоренко, актриса:

«Для меня наше кино — это новые возможности. Возможность поработать с таким именитым и талантливым партнером как Милош Бикович. Возможность поработать с новой профессиональной командой, новым режиссером. К тому же, я верю, что у нас получилось трогательное, доброе кино, которое людям захочется пересматривать. Наш фильм может попробовать дать ответ на вопрос, как же людям сохранить отношения с теми, кого они любят.

Милош — невероятно положительный, светлый актер с очень партнерскими качествами: готов делиться кадром, всегда поддержит и поможет, посоветует что-то. Я очень люблю, когда в кадре ты работаешь с людьми, которые ради качества проекта играют на одном поле, в одной команде, а не конкурируют между собой».

Ксения Теплова, актриса:

«Моя героиня немного инфантильная, но добрая и активная. Ей нужно разобраться в себе и в отношениях, тогда она по-настоящему расцветет.

Для меня это история о том, что нужно пытаться сохранить отношения, если ты любишь человека. Не закрываться, а разговаривать. Это стоит того, это действительно важно, особенно если есть дети».

Александр Соколовский, актер:

«Мой герой привык жить в своем мире, закрываться от внешних проблем, играть в компьютерные игры и делать вид, что все хорошо. Данила очень долго тянул: проблемы надо решать здесь и сейчас, а не ждать 10 лет. Персонаж мало похож на меня, но он хороший и трогательный, хоть и нерешительный.

Для меня этот фильм о втором шансе, о возможности исправить ошибки. Люблю, когда герои меняются к концу истории и учатся совершать поступки».

Алматы в фильме представлен сразу в двух мирах: в реальности — это романтичный город, который всегда дает второй шанс, а внутри приложения — это идеальный мир, в котором воплощаются мечты и фантазии героев.

Куат Садыков, креативный продюсер:

«Идея этого фильма появилась у меня еще 10 лет назад, но она остается актуальной и важной для современного мира. На мой взгляд, Алматы — идеальный город для этой истории».

Василий Куценко, креативный продюсер:

«Это большой казахстанско-российский проект, в котором артисты и команды двух стран объединены в одну большую историю. Во многом этот фильм о новых технологиях, о том, как они влияют не только на наш быт, но и наши отношения. Тем не менее, люди не изменились, они также хотят любить и строить отношения. Это история любви, история принятия другого человека. Очень важная мысль, что все всегда можно исправить, которую несут наши артисты зрителям. Мне кажется, это невероятно важно. В наши неспокойные дни очень важно помнить о главном, любить близких людей и прощать их.

Алматы — это такое место, которое у всех ассоциируется с теплом и радушием. Это город любви, большой и красивый. Хочется открыть это место для всего мира».

Шарип Серик, актер:

«Этот фильм о любви, точнее о том как свою любовь не растерять. Добрая история, поднимающая серьезные вопросы актуальные для каждого, немного трогательная, но при этом вполне позитивная. Мой персонаж — легкий и живой, он очень отличается от моих прошлых ролей, он помогает главным героям стать лучшей версией себя и сохранить отношения. Для моей актерской карьеры это новый этап, новый вызов, и я действительно наслаждался съемками».

любовь со второго взгляда

любовь со второго взгляда

любовь со второго взгляда

любовь со второго взгляда

Предыдущая статьяВ Новом Театре состоялась премьера иммерсивного спектакля «Морозко»
Следующая статьяАлена Жигалова устроила провокацию на главном концерте страны

Похожие статьиПредоставлено автором