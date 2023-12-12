Завершили съемки романтической комедии «Любовь со второго взгляда» от автора сценария фильма «Поехавшая». География съемок охватила сразу две страны: фильм снимали в Алматы и Москве. Дистрибьютор картины — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

В центре сюжета — супружеская пара Данила (Александр Соколовский) и Олеся (Ксения Теплова), брак которых находится в кризисе после десяти лет совместной жизни. Устав от проблем в отношениях, супруги регистрируются в приложении для знакомств и пытаются найти решения. Приложение создает для них идеальные аватары (Милош Бикович и Регина Тодоренко), которые скрывают их реальную внешность и имена, но Данила и Олеся даже не подозревают, что, на самом деле, общаются друг с другом.

Олжас Нурбай, режиссер-постановщик:

«Данила и Олеся — обычная, счастливая семья, но проблема в том, что, как это часто бывает, они не знают, что они счастливы.

Это проект о важных семейных ценностях, уверен, каждый зритель найдет себя в этом фильме. Мы затронули тему, которая беспокоит каждого из нас, и постараемся донести важные вещи через призму динамичной романтической комедии».

Милош Бикович, актер:

«Этот проект о том, как люди пытаются разобраться в своих отношениях, понять, почему они замирают, вянут и в конце концов умирают, и что нужно, чтобы их освежить. Как сделать так, чтобы любовь получила второе дыхание и продолжала жить.

Интересным было то, что мы все время находимся в виртуальном пространстве, играем персонажей, которые являются ненастоящими, некими масками, которыми пользуются люди. Это было для меня в новинку.

Регина органично и обаятельно существует в кадре. Мне с ней было очень комфортно работать, потому что она излучает положительную энергетику».

Регина Тодоренко, актриса:

«Для меня наше кино — это новые возможности. Возможность поработать с таким именитым и талантливым партнером как Милош Бикович. Возможность поработать с новой профессиональной командой, новым режиссером. К тому же, я верю, что у нас получилось трогательное, доброе кино, которое людям захочется пересматривать. Наш фильм может попробовать дать ответ на вопрос, как же людям сохранить отношения с теми, кого они любят.

Милош — невероятно положительный, светлый актер с очень партнерскими качествами: готов делиться кадром, всегда поддержит и поможет, посоветует что-то. Я очень люблю, когда в кадре ты работаешь с людьми, которые ради качества проекта играют на одном поле, в одной команде, а не конкурируют между собой».

Ксения Теплова, актриса:

«Моя героиня немного инфантильная, но добрая и активная. Ей нужно разобраться в себе и в отношениях, тогда она по-настоящему расцветет.

Для меня это история о том, что нужно пытаться сохранить отношения, если ты любишь человека. Не закрываться, а разговаривать. Это стоит того, это действительно важно, особенно если есть дети».

Александр Соколовский, актер:

«Мой герой привык жить в своем мире, закрываться от внешних проблем, играть в компьютерные игры и делать вид, что все хорошо. Данила очень долго тянул: проблемы надо решать здесь и сейчас, а не ждать 10 лет. Персонаж мало похож на меня, но он хороший и трогательный, хоть и нерешительный.

Для меня этот фильм о втором шансе, о возможности исправить ошибки. Люблю, когда герои меняются к концу истории и учатся совершать поступки».

Алматы в фильме представлен сразу в двух мирах: в реальности — это романтичный город, который всегда дает второй шанс, а внутри приложения — это идеальный мир, в котором воплощаются мечты и фантазии героев.

Куат Садыков, креативный продюсер:

«Идея этого фильма появилась у меня еще 10 лет назад, но она остается актуальной и важной для современного мира. На мой взгляд, Алматы — идеальный город для этой истории».

Василий Куценко, креативный продюсер:

«Это большой казахстанско-российский проект, в котором артисты и команды двух стран объединены в одну большую историю. Во многом этот фильм о новых технологиях, о том, как они влияют не только на наш быт, но и наши отношения. Тем не менее, люди не изменились, они также хотят любить и строить отношения. Это история любви, история принятия другого человека. Очень важная мысль, что все всегда можно исправить, которую несут наши артисты зрителям. Мне кажется, это невероятно важно. В наши неспокойные дни очень важно помнить о главном, любить близких людей и прощать их.

Алматы — это такое место, которое у всех ассоциируется с теплом и радушием. Это город любви, большой и красивый. Хочется открыть это место для всего мира».

Шарип Серик, актер:

«Этот фильм о любви, точнее о том как свою любовь не растерять. Добрая история, поднимающая серьезные вопросы актуальные для каждого, немного трогательная, но при этом вполне позитивная. Мой персонаж — легкий и живой, он очень отличается от моих прошлых ролей, он помогает главным героям стать лучшей версией себя и сохранить отношения. Для моей актерской карьеры это новый этап, новый вызов, и я действительно наслаждался съемками».