В Новый год с новым «Джестером»: продолжение американского фильма ужасов

TenLetters продолжает знакомить отечественного зрителя с киновселенной «Джестера». Продолжение леденящей душу истории о злодее-фокуснике, получающем удовольствие от своей деятельности, выйдет в прокат одновременно с наступлением нового года. В центре событий «Джестера 2», новой работы режиссера Колина Кравчука, вновь окажется канун Дня всех святых. Однако теперь у коварного мага появится достойный соперник.

Джестер, демонический фокусник в маске, наделенный сверхъестественной силой, терроризирует одиноких жертв в ночь Хэллоуина. Его «представления» начинаются с безобидных трюков, но всегда заканчиваются жестокими расправами. 15-летняя Макс, начинающая волшебница, коротающая время в одиночестве в закусочной, становится его новой целью. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный фокус, но Макс разгадывает его замысел и демонстрирует свой трюк. Джестер оставляет ее в покое, но вскоре их пути пересекаются снова.

По словам создателей, образ Джестера возник как реакция на ранее созданные короткометражные фильмы с типичными, брутальными и безжалостными антагонистами. В отличие от них, Джестер – персонаж со своими собственными правилами и моралью, загадочность которого и привлекает зрителей. Творческий союз режиссера Колина Кравчука и актера Майкла Шеффилда позволил им быстро добиться успеха. После полнометражного дебюта кинематографисты готовы представить новую историю.

Вместе с Майклом Шеффилдом в актерский состав вошли Кейтлин Трентэм (Murder Made Me Famous, Within The Woods), Джессика Амбуэль («Потерянное сокровище Джесси Джеймса», «Сталкер. Черная плесень») и Дингани Беза («Случайные связи», «Крутые ребята»).