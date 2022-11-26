В Общественной Палате РФ подвели итоги Межрегионального инклюзивного детского фестиваля «Футбол — школа жизни» и обсудили механизмы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта — популяризация здорового образа жизни, реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.

21 ноября 2022 года в Общественной палате РФ состоялась конференция о подведении итогов Межрегионального детского инклюзивного фестиваля «Футбол — школа жизни» реализуемый Благотворительным фондом «Под флагом добра» в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни»при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

С приветственными словами в адрес Фонда и региональных партнеров фестиваля обратилась Т.А. Дацук, начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями, а также проинформировала о программах АФК на портале https://fgosreestr.ru/.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, спортсмен-паралимпиец С.В. Бурлаков, подчеркнул социальную значимость фестиваля и высказал слова поддержки дальнейшему развитию и расширению масштаба фестиваля.

На Конференции выступили с докладами известные врачи, психологи, педагоги, спортсмены.

«Футбол не просто спорт, а эффективный ресурс социально-психологической компенсации детей с ОВЗ. Системообразующими факторами являются игровая деятельность и социальные отношения детей, складывающиеся в процессе игры. Важнейшим средовым фактором является психологическая поддержка значимых взрослых», - говорит психолог МСППН г. Москвы, кандидат психологических наук Т.Н. Матанцева.



Обсуждались вопросы комплексной реабилитации и повышение качества жизни детей с ОВЗ через физическую культуру и спорт. В обсуждении тем приняли участие и дали комментарии заведующий детским отделением сахарного диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, Лаптев Д.Н. и председатель Совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы Е.В. Медведенко.

Спортивный блок Конференции открыл ответственный секретарь Комитета массового футбола, РФС В.В. Олексин, дав высокую оценку деятельности Фонда по вовлечению детей в физкультуру и спорт, а именно в футбол, который и по сей день остается в лидерах по популярности у детей, подростков как массовая и доступная командная игра. Благодаря поддержке РФС дети в 7 городах-участниках фестиваля получали достойные награды за свое усердие и достижения.

Президент ОФСООИ «Федерация слепых футболистов», Н.Н. Береговой и мастер спорта России международного класса Е.В. Рыжикова подчеркнули важность реализации спортивного потенциала детей с ОВЗ и их социальной интеграции.

Директор ГУДО ОблДЮСШ Д.В. Смышляев Д.В. рассказал в своем докладе о плодотворном сотрудничестве Фонда с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и подчеркнул: помимо спортивных и творческих мероприятий для детей, Фонд организовывает площадки для обмена опытом между специалистами, что способствует созданию междисциплинарных команд для развития инновационных инклюзивных практик.

Начальник физкультурно-спортивных программ ВДЦ «Орленок», Дзюбак С.Н., рассказала о проведении инклюзивного фестиваля с использованием методик детского центра с привлечением к участию детей из разных лагерей.

Департамент спорта города Тюмени предоставил выставку детских рисунков в рамках творческих конкурсов фестиваля на тему футбола, так как юные тюменцы не только прекрасно владеют мячом, но и с удовольствием рисуют.

К обсуждению докладов из Таганрога присоединились родительские и общественные организации города, и что очень ценно для организации – волонтеры из педагогических и спортивных вузов и ссузов.

В подведении итогов от имени экспертного совета Фонда выступили профессор кафедры медицины МПГУ М.В. Лещенко, и доктор юридических наук В.Л. Кабанов, которые высказали следующее:

«Фестиваль «Футбол – школа жизни» демонстрирует качественные и современные инструменты воспитания детей, эффективную системную работу через творчество, спорт и командные игры», - говорит В.Л. Кабанов. «Необходимо повышать информированность профессиональных спортсменов, тренеров и учителей физической культуры, представителей творческих профессий об особенностях здоровья детей ОВЗ и методов работы с ними», – комментирует М.В. Лещенко.

Организатор инклюзивного фестиваля, директор Благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова выразила общую позицию о необходимости продолжения фестиваля и поддержке расширения региональных программ, внедрения научных подходов и методик, позволяющих включать детей с различными нозологиями в футбольные активности (мастер-классы, эстафеты, развлекательные уроки, спортивные и культурные программы для досуга и дополнительной мотивации детей ОВЗ).

«Врачи, педагоги, специалисты адаптивного спорта, футболисты, художники и музыканты генерируют уникальные идеи, включающие важные аспекты воспитания детей, формирующие все составляющие качества жизни, частью которого является внимательное отношение к здоровью. В процессе взаимодействия дети также усваивают социальный и эмоциональный опыт, преобразуют его в свои ценностные ориентации, социализируются», – подводит итог Наталья Давыдова.

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