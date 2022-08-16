В онлайн-гиде «Узнай Москву» составили топ летних маршрутов по городу

Пользователи портала «Узнай Москву» выбрали пять самых популярных летних маршрутов по столице.Лидером по количеству просмотров стал аудиогид «Вокруг Патриарших». В первую пятерку также вошли прогулки по Кузнецкому Мосту, по местам, связанным с именем Петра Великого, самым красивым домам живописного холма между Яузскими воротами и Таганкой, а также «Московский модерн».

«Сейчас на портале “Узнай Москву” представлено более 200 маршрутов. Каждый поможет ближе познакомиться с историей города, расскажет об уникальных фактах, связанных с объектами культурного наследия и судьбами известных жителей столицы разных эпох. Для некоторых прогулок предусмотрен аудиогид — им удобно пользоваться как на сайте, так и в мобильном приложении проекта»,— рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Дом с рысями и шедевр Шехтеля

Экскурсия по улочкам вокруг Патриарших прудов этим летом оказалась у пользователей самой востребованной. Первым объектом на пути будет доходный дом на углу улицы Малой Бронной и Малого Козихинского переулка, построенный в 1898 году по проекту Алексея Захарова(улица Малая Бронная, дом 28). Здесь с середины 1890-х до 1905 года со своей семьей жила будущая театральная звезда Алиса Коонен.

Еще одна остановка — готический доходный дом 1912 года постройки (улица Малая Бронная, дом 32), где часто бывал Михаил Булгаков. Это невероятно высокое по тем временам шестиэтажное здание — одна из лучших работ известного московского архитектора Ивана Кондратенко.

Также среди необычных памятников архитектуры — доходный дом в Большом Козихинском переулке (дом 10). Его построили в 1902 году по проекту Гавриила Иванова. Окна второго этажа украшены скульптурами крылатой богини Ники и изваяниями рыси (в народе его прозвали домом с рысями).

Завершится прогулка у одного из самых красивых зданий Москвы — жемчужины московского модерна особняка известного промышленника, банкира, мецената и коллекционера Степана Рябушинского (улица Малая Никитская, дом 6/2, строение 5). Здание построено в 1903 году по проекту знаменитого русского архитектора Федора Шехтеля.

Прогулка по Кузнецкому Мосту

Прогулка по улице Кузнецкий Мост стала второй по популярности. Это одна из самых древних городских улиц. Маршрут включает 13 остановок. Одной из ключевых точек экскурсии станет здание, известное многим как Дом моделей (дом 14). Оно было построено в 1903 году по заказу богатого меховщика Алексея Михайлова для его торговой фирмы. Сейчас здесь располагается магазин одежды. А рядом находится дом, в котором был совершен первый в Москве телефонный звонок в 1882 году (дом 12/3, строение 1).

По местам первого российского императора

Третье место по количеству просмотров занял маршрут по Москве эпохи Петра Великого. Его подготовил столичный Департамент культурного наследия к 350-летию со дня рождения первого русского императора. Гид включает в себя девять сооружений, связанных с его именем, в том числе памятники архитектуры, построенные по его же указу.

Особняки и доходные дома в уникальном стиле

Еще один популярный маршрут называется «Московский модерн». Экскурсия знакомит с наиболее яркими образцами этого архитектурного стиля, возникшего на рубеже XIX–XX веков. Его отличительной чертой является отказ от прямых линий и углов в пользу естественного плавного движения изогнутых природных. Маршрут включает в себя 18 остановок. Начнется путешествие с осмотра самого первого дома, построенного в стиле модерн в Москве, — особняка предпринимателя Отто Листа (Глазовский переулок, дом 8, строение 1). Его возвели в 1898–1899 годах по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Далее маршрут ведет к особняку Анны Кекушевой (улица Остоженка, дом 21, строение 1). Этот дом Кекушев построил для своей семьи. Он использовал разные объемы и украсил особняк лепниной с растительными мотивами, а на крыше установил трехметровую скульптуру льва. На Пречистенке можно увидеть другой шедевр архитектора — доходный дом петербуржского купца Ивана Исакова (улица Пречистенка, дом 28).

Величественные здания и типовая застройка XVIIIвека

В пятерку маршрутов в мобильном приложении вошла прогулка по живописному холму между Яузскими воротами и Таганкой. Раньше эту возвышенность называли Вшивой горкой. Откуда пошло такое название местности, установить доподлинно невозможно. Первые каменные дома на горке начали строить в XVIIIвеке. Примечательно, что часть из них сохранилась до наших дней. Пользователям онлайн-гида предложат познакомиться с историей пяти старинных особняков и изучить декор их фасадов.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Портал поможет превратить обычную прогулку по городу в увлекательную экскурсию. С помощью бесплатного онлайн-гида можно быстро составить познавательный маршрут, узнать интересные факты о достопримечательностях, расположенных поблизости.

С начала этого года на сайте появились новые маршруты по старинным улицам Москвы. Среди них маршруты по Поварской улице, где проживали работники царской кухни, купеческому Замоскворечью, по бывшему Белому городу, Зарядью, сталинским высоткам и по району Лефортово.

Всего на портале «Узнай Москву» опубликованы фотографии и описание более 2,2 тысячи зданий, 670 памятников, 350 музеев, а также сведения о 334 исторических личностях. Проект есть в формате мобильного приложения, владельцам смартфонов на базе Android также доступен облегченный вариант приложения «Узнай Москву лайт».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.