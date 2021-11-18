В онлайн-кинотеатре IVI покажут мультсериал «Долина муми-троллей» по книгам Туве Янссон

17 ноября подписка онлайн-кинотеатра IVI пополнится новым эксклюзивом — в нем появится второй сезон анимационного сериала «Долина муми-троллей», снятого по книгам самой известной финской писательницы Туве Янссон. Первый сезон мультсериала также можно посмотреть эксклюзивно на IVI.

Муми-тролль — любопытный, чувствительный и благородный идеалист. Он живет со своими любящими родителями — заботливой Муми-мамой и склонным к ностальгии Муми-Папой. Обаятельный герой проводит много времени со своими друзьями — любителем приключений Снусмумриком, озорной Малышкой Мю, трусоватым Сниффом, мечтательной Фрекен Снорк и другими. Муми-тролль сталкивается с испытаниями взросления, познаёт мир, ищет своё место в жизни и пытается остаться собой, не отдалившись при этом от своей семьи.

Второй сезон «Долины муми-троллей» возвращает любимых героев и их большую семью на наши экраны! В то время, как Муми-тролль продолжает взрослеть и стремиться к большей независимости, его совершеннолетие заставляет Муми-папу и Муми-маму стараться изо всех сил приспособиться к новой ситуации в семье. Это не всегда дается легко, но наряду с переживаниями, в их доме царит постоянный смех и необычная мудрость, которую мы и привыкли ожидать от муми-троллей.

За режиссуру отвечает британец Стив Бокс — автор оскароносного пластилинового мультфильма «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня». Роли в сериале озвучивали знаменитые актеры Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Кейт Уинслет («Титаник»), Кэти Льюнг (Чжоу Чанг из фильмов про Гарри Поттера) и другие голливудские звезды. В новом сезоне к композитору оригинального саундтрека Самули Косминеному присоединился финский джазовый мульти-инструменталист Ярмо Саари.

Анимационный сериал «Долина муми-троллей» совместного финского-британского производства стал самым популярным сериалом на финском телевидении в 2019 году. Бюджет первого сезона составил 20 миллионов евро, так что на момент выхода на экраны это был самый дорогостоящий телесериал в Финляндии.

«Долина Муми-троллей» — это добрый мультсериал, снятый с бережным отношением к знаменитому первоисточнику. Наблюдая за историей взросления Муми-тролля, дети узнают много нового о мире, человеческих отношениях, а также правилах этикета.

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