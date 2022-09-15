В осеннем этапе проекта «Театральный поединок» примут участие коллективы из 16 городских округов Подмосковья

Началась активная подготовка к конкурсной программе осеннего этапа Московского областного проекта «Театральный поединок-2022».

Его организаторы – ГАУК МО «Центр культурных инициатив», АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Основные цели проекта – развитие новых форм взаимодействия между театральными коллективами, освоение навыков актерской импровизации, выявление и демонстрация творческого потенциала.

В 2022 году в проекте принимают участие 32 молодежных театральных коллектива из 29 городских округов Подмосковья. В осенний этап прошли 16 коллективов из 16 городских округов.

12 сентября началась образовательная программа для участников конкурса, который проходит по олимпийской системе с выбыванием. Педагоги проекта помогут юным актерам всех городов-участников подготовиться к конкурсному этапу, закрепить свои знания, отточить мастерство.

На мастер-классах, кроме традиционных тренингов по сценической речи, движению, мастерству актера, участники смогут получить навыки в пантомиме, жонглировании, искусстве иллюзионизма.

Конкурсная программа осеннего этапа состоит из 15 поединков, которые будут проводиться в октябре-ноябре на профессиональных сценах в формате театральной игры.

Среди членов жюри – актеры театров Москвы и Московской области, эксперты и амбассадоры проекта, педагоги театральных вузов и авторитетные деятели искусства.

Финал пройдет в декабре 2022 года. После решающего поединка, в котором определится победитель, состоится церемония награждения и гала-концерт.

Официальный сайт проекта: https://www.teatrpoedinok.ru.

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