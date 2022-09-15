Певица Наталия ИВАНОВА: «Дети карьере не помеха»

Сегодня мы беседуем с удивительной артисткой, счастливой женой и мамой 5 детей Наталией Ивановой. Мы давно наблюдаем за творчеством Наталии и попросили её рассказать о себе нашим читателям. Наталия согласилась ответить на вопросы, интервью получилось очень живым и насыщенным. Впрочем, вы сами можете в этом убедиться.

– Наталия, не все наши читатели знакомы с вашим творчеством, расскажите о себе: кто вы? о чём вы поёте? чем занимаетесь кроме музыки?

– Я нижегородка, певица, автор песен. Молодая, энергичная, неравнодушная девушка. Жена офицера запаса. Он москвич, чуть постарше, но такой же по темпераменту. Мы оба очень инициативные и если что-то начинаем, то, как правило, доводим до конца.

Мой музыкальный репертуар довольно обширный. Исполняю композиции в различных жанрах и постоянно экспериментирую.

Из последнего наиболее интересные, на мой взгляд, работы: «Милфа» – о шикарной женщине в возрасте, красивой и очень ухоженной, которая вызывает желание у молодых парней встречаться с ней; «Жена не стена» – о любовнице, которая мечтает выйти замуж за своего босса.

В далёком 2015 году начинала с патриотики. Очень люблю этот жанр в музыке. При каждом удобном случае исполняю русские патриотические песни. И получается это у меня хорошо, потому что пою сердцем. Я русская, и эти песни своей глубиной и искренностью берут за душу. Во мне они откликаются каждым звуком.

С огромным уважением отношусь к народным инструментам. На праздничных концертах, посвящённых, например, 9 мая, мне аккомпанирует баян. От его мелодичных переливов мурашки бегут и вибрации по всему телу. И это по-настоящему, на уровне физиологии. Как будто каждую ноту через себя пропускаю. Это особое чувство восторга.

А современная музыка – кайф другого вида. Она лёгкая, энергичная. Это эксперимент – жизнь в реальном времени. Не застывшая, а подвижная, настоящая. Для меня это способ развлечься, повеселиться, быть в тренде.

Пока я молода и красива буду пробовать!

Музыка не единственная составляющая в моей жизни. У нас настолько большая семья, что за день не всегда успеваю присесть. Когда пятеро детей, забот хватает. Даже перечислять их все не буду. При этом я рада такой занятости и хочу, чтобы до последних дней у меня не было свободного времени!

С нами живёт моя бабушка. Ей 85 лет. Она, слава Богу, активна, но ей тоже нужно внимание.

У нас частный дом, а это отдельный блок ежедневных нескончаемых задач. Поломки, ремонты, благоустройство и все прочее.

Из недавних хлопот по дому – поиск компании для ремонта фасада. Мне пришлось глубоко погрузиться в эту тему и вникать во множество мелочей. В итоге, перебрала порядка 10 подрядчиков, прежде чем подписала договор.

Бытует мнение, что «деньги решают». Вроде: «я заплачу, и мне все сделают». Только это так не работает.

Большинство исполнителей мечтают побыстрее отделаться от работы, симулируют бурную деятельность, за которой ничего нет. Специалистов хороших очень мало. И это, к сожалению, наблюдается во всех отраслях. Но я верю, что когда-нибудь это изменится и тенденцией станет добросовестность и качество!

Главное не быть равнодушным к тому, чем занимаешься, с кем общаешься, работаешь!

И очень важно любить свою страну, земляков. Знать и чтить историю земли русской и своего края. Больше читать и развиваться духовно. Воспитывать детей в любви и вере!

Для меня развитие внутренней культуры, укрепление семьи и отношений не пустой звук. Летом мы с мужем и детьми часто рыбачим на катере, ходим в лес за грибами, путешествуем по России!

На досуге я пишу песни, читаю книги, регулярно посещаю театры, концерты, выставки. Когда бываю в Москве, обязательно нахожу время для мероприятий, которые проводят для артистов и людей, связанных с этой сферой. Очень полезная вещь. Мы ищем друг друга, находим, обмениваемся опытом и в результате получается много нового и интересного!

– Вы мама 5-х детей. Мы слышали, что вы ждёте 6-го. Правда ли это? Как вы вообще решились?

– Да, все верно! У нас с мужем пятеро детей, и после Нового года мы ожидаем шестого малыша.

До сих пор не верится, что это все происходит со мной. Как-то так сложилось, что наша семья живёт по принципу «русских должно быть много!»

Ещё в первый год совместной жизни муж показал мне журнал, где была изображена очень большая семья. Детей на фото было пять или шесть. И он мне говорит: «Тусик, я хочу столько же».

Мне в тот момент, конечно, в одно ухо влетело — в другое вылетело. Я не жила все эти годы с мыслью, что нужно обязательно родить шестерых. Но его слова оказались вещими!

Вопрос о том, рожать или нет, в нашей семье не стоял никогда. Всевышний посылает нам деток, и мы не препятствуем этому. Конечно, мы рожаем всех!

Мой муж — человек слова. С такой поддержкой и заботой моя святая обязанность хранить тепло нашего очага и рожать ему детей. Мы, женщины, созданы для этой миссии – продолжать человеческий род. И сейчас, как никогда, важно и нужно рожать!

Мужу со мной тоже повезло. Я дарю ему молодость и пробуждаю вкус к жизни. Представляете, на шестом десятке лет рождается ребёнок – это же счастье!

Беременность – это особое состояние. И оно мне нравится. Сил становится больше от раза к разу. С каждым малышом хорошею, и «с каждым годом нежным соком наливаюсь я», как в моей песне про Дыню поётся!

Конечно, голова кругом идёт каждый день, но семья – это все, ради чего я живу. Особенно счастлива, когда дети поют мои песни!

– Насколько трудно совмещать семью, материнство и карьеру певицы? Случалось ли вам стоять перед выбором между семьёй и работой? Как справлялись?

– Это очень сложно!

Моё развитие идёт по синусоиде:

рожаю;

кормлю;

пытаюсь выступать;

прихожу в форму.

Начинаются концерты, а муж хочет, чтобы я с ним пошла, например, на юбилей к его другу.

У детей каникулы, хочется провести время вместе, а у меня мероприятия или съёмки клипа.

Пару раз даже все бросала, распускала команду, потому что супруг настаивал, что я мамочка и жена, и моё место в гнёздышке! При этом сам же через несколько дней включал мои песни и восхищался.

Сейчас даже мысли нет остановиться, просто ходить с пузиком, и на год забыть о творчестве. Я люблю своё дело! И просто растворяюсь в музыке и в вокале!

Сейчас любой выход «в люди»: к друзьям, новым знакомым, в частный дом, в ресторан, круиз на теплоходе, пикник или даже монастырь — заканчивается моими песнями! А они у меня разные, как камень самоцвет, – на любой вкус.

Часто спрашивают, как я со всем справляюсь. Вполне успешно. Трое старших детей уже совсем взрослые. Малыши — под присмотром нянь. Но я вовлечена во все процессы, держу все на контроле и не упускаю ни единой мелочи! Бывает так, что дети из разных мест звонят мне одновременно, и муж смеётся, что мамуля нарасхват.

– Признайтесь, когда вы отдыхаете? У вас вообще есть свободное время? Как вы его проводите?

– Никогда не мечтала о пассивном отдыхе, например, пару недель под пальмой и типа «Отстаньте от меня все, я с коктейлем загораю!». Мы путешествуем, выбираем насыщенные программы, комбинированные экскурсии, на машине, по воде, пешком.

Мальдивы и белый песочек тоже любим, конечно. Но вы не поверите, я и 5 минут не могу просто полежать на шезлонге за две недели отпуска. Мне надо и к черепахам, и на рыбалку, и на катамаране покататься, и просто поплавать. А после всего этого ещё поиграть в настольный теннис в тенечке, а потом сплавиться на каноэ.

В ближайшей перспективе фокус на изучении интересных мест России. Хочу съездить на Талабские острова. Это к северо-западу от Пскова. Как истинная поклонница Льва Николаевича Толстого, мечтаю попасть в Ясную поляну, но никак не доберусь. Так что эта точка на карте тоже запланирована для посещения.

Кроме различного активного отдыха и путешествий, у меня есть одно нерушимое правило: рано ложиться спать, рано вставать и обязательно высыпаться.



Все ночные истории канули в лету. Было дело, когда мы с мужем ложились в 2:00, а то и вовсе под утро, читали, работали за компьютером, поздно ужинали в ресторанах. Но это все в прошлом.

Сейчас строгий режим. Питаемся по часам. Как только появляется возможность, освобождаем совместный выходной, чтобы всей семьёй поехать куда-то. У детей тоже плотный график, и нам порой очень трудно воссоединиться. Но когда это получается, моменты, проведённые вместе, хочется поставить на повтор.

Младшая дочь Наташа увлекается конным спортом. У нее есть свой пони по кличке Амадеус. Вместе с ним Наташа часто участвует в выставках и соревнованиях. А мы всей семьёй едем за ними, поддерживаем и болеем.

Бывая дома, я люблю пройтись по саду. У нас много хвойников, роз и других невероятных растений с удивительным запахом. Весь этот букет ароматов способен одурманить за несколько минут.

А ещё есть у меня такое развлечение – сесть на велосипед, мчать навстречу ветру и громко петь: «Я буду долго гнать велосипед». В детстве очень любила слушать Александра Барыкина. И такие поездки – как встреча с самой собой из далёкого прошлого, тоже очень восполняют внутренний ресурс.

Обычно свободное время у меня появляется в дороге, как сейчас например. Мы едем в Москву, муж работает, а я в это время отвечаю на ваши вопросы. Очень надеюсь, что моё интервью будет для многих интересным и полезным.

– В среде артистов часто бывает так, что они играют роли на сцене, а в реальности оказываются совсем другими. А вот Наталия Иванова в жизни и на сцене – это один человек или разные люди?

– Да, замечала, что такое часто бывает. Но это не моя история. Не хочу путаться и в какой-то момент сесть в лужу. Нет, всегда только такая, как есть. Везде одна и та же: и дома, и на сцене, и даже на приёме у чиновника, в роддоме или на исповеди. Я – это я: открытая, чересчур откровенная, слегка сумасшедшая, игривая, искренняя и всегда неравнодушная и трудолюбивая.

Мои авторские песни – отражение меня. Я всегда один и тот же человек. Хотя мне некоторые советовали создавать образ, историю, что-то придумывать и т.д.

– И продолжая тему музыки. Поделитесь, как вы относитесь к современным исполнителям? Есть ли среди них ваши кумиры и любимцы? А что вы думаете о тренде, когда известные блогеры становятся певцами?

– Постоянно слушаю новинки в VK и понимаю, что мы разного возраста, разной эпохи. Большую часть музыки я не понимаю: страдальческие тексты, странная мелодия. К тому же непонятно, что делать под эту музыку.

Имена некоторых исполнителей я вообще не могу прочитать и выговорить. Из молодых Ваню Дмитриенко слушаю, он хотя бы разборчиво поёт. Песня «Стрелы» понравилась у Markul и Тоси Чайкиной.

Из тех, кто постарше – Егор Крид. Вроде и выступает давно, но он молодец, не сдаёт позиции, вижу, что его треки в чартах.

Кумиров никогда не было. Есть периоды, когда нравится та или иная песня. При этом к самим исполнителям всегда спокойно относилась. Да, есть симпатия, уважение к некоторым из них. Я же понимаю, что народную любовь просто так не получишь.

Что касается блогеров-певцов… Ну их же кто-то слушает. Они состоятельные ребята и девчата. Да, такие артисты будут набирать обороты и популярность, пока родители не начнут общаться со своими детьми: читать вместе с ними, рассказывать, что кроме телефона есть ещё другой мир и вообще много всего интересного. Но я не знаю, произойдёт ли это.

Это огромный труд быть родителями, занимать своих детей, Большинство ребят не хотят ничего делать. Ведь намного проще подписаться на вечно весёлого блогера и хотеть быть на него похожим.

Детям все равно, что их любимцы поют и пляшут под фанеру. Неокрепшие подростковые умы без классических векторов и ориентиров легко поддаются влиянию и все воспринимают на ура.

Поэтому блогеры будут петь, хоть и не умеют, а подростки будут аплодировать, ведь им не нужен живой звук и качество текстов. Им нужен их кумир, а ещё лучше селфи с ним. На это все и рассчитано.

– Наталия, мы знаем, что вы сами пишете свои песни. Поделитесь, есть ли авторы, которые также пишут для вас? Кто они?

– Да, писать песни я начала два года назад. До этого мне писали мои земляки-нижегородцы. Мою любимую «Дыню», которую мы создали вместе с группой Балаган Лимитед, мне написали продюсер этой легендарной группы Сергей Харин и соавтор хита Кирилл Даревский.

Евгений Скрипкин написал композицию «До завтра». Аранжировка в ней просто волшебная.

Я работала с большим количеством авторов и благодарна всем до единого! Мои поклонники, подписчики очень разные, и, конечно, у каждого свой вкус. В моем репертуаре любой слушатель найдёт песню, которая будет ему по душе!

– Мы слышали, что у вас скоро выходит новая песня. О чем она? Кто написал текст к этой песне? Ну и когда вообще ждать премьеру?

– Несколько месяцев назад я познакомилась с талантливой и очень молодой девушкой. Её зовут Анна Лаврухина, никнейм NIA. Она сонграйтер, и мы решили немного похулиганить.

23 сентября выходит новый трек, затем последует череда подобных провокационных композиций: нестандартных, весёлых, непохожих на все, что я делала до этого момента.

Первым треком будет «Милфа». Ироничная композиция, весёлая, с лёгкой запоминающейся мелодией. Песня-эксперимент. Ничего подобного в моем репертуаре не было.

История про молодого человека, которому понравилась дама 35+, или, как модно выражаться, милфа. Это женщина, с которой он был бы не прочь «замутить», переспать.

Она не молода, но тщательно ухожена. Ее семейное положение не понятно, но оно и не имеет значения, До главного наш герой, вероятно, не дойдёт. Он делает неуверенные попытки, а её это невероятно прельщает: она расцветает, кайфует и диктует ему свои правила.

Мы ознакомились с вашим творчеством и обратили внимание, что вы много экспериментируете со стилями и жанрами. Есть ли для вас табу, запретные темы? Где та грань, за которую вы не готовы зайти в своём творчестве?

Вы правы, экспериментов довольно много в последнее время. Не вижу в этом ничего плохого, хотя многие мне говорили, что нельзя распыляться, нужен один стиль. Не хочу останавливаться и стоять на месте.

Мои вокал и поведение очень меняются, когда я вживаюсь в новый образ. Это неотъемлемая часть процесса. Артисту необходимо самопознание.

– Запретные темы?..

– Наверное, высмеивать кого-либо очень открыто, поучать, пародировать, хвастать своей причастностью к крайне маргинальным темам: наркотикам, алкоголю и другим, запрещённым законодательством РФ.

– Расскажите о своих планах на будущее. Чего ждать вашим поклонникам в ближайшее время, кроме новой песни?

– Ещё одну новую песню. Удивительно, правда?

В ней я немного перейду за ту черту, к которой до сегодняшнего дня не могла подступиться. Но в жизни, к сожалению, и такое случается. Ничего нового.

Тема вечная: противостояние жены и любовницы. Но не будем забегать вперёд. Всему своё время.

Сольных концертов в ближайшее время не планирую. Буду заниматься студийной работой до декабря и подбирать команду для создания клипа. Очень надеюсь, что «Милфа» завирусится, и аудитория будет ждать визуал.

Буду писать новые песни, продолжать занятия вокалом. Это очень полезно для меня и малыша. В январе планирую рожать, и на этот раз в России. Очень хочу, чтобы ребёнок появился на свет именно в России, а лучше в самом её сердце – Москве.

Все уже попробовала и скажу, что дома во всех отношениях лучше: здесь моя семья, мои корни и моя сила. И сейчас мы очень нужны нашей стране. Не могу позволить себе её предать. Пусть русских будет больше! Женщины, рожайте!

– Ну и напоследок, дайте пару ценных советов молодым и начинающим исполнителям? Какой совет облегчил бы вам путь в самом начале вашей карьеры?

– У каждого свой путь. Мне столько всего советовали… В том числе, даже не петь, поскольку я замужем и, следовательно, мой голос может принадлежать только моему мужу. Да, многого я наслушалась за это время.

Советую исполнять авторский материал, писать самим, развиваться во всех направлениях: уроки вокала, актёрское мастерство, танцы, ораторское искусство, мастер-классы.

Идти туда, где будут такие же увлечённые музыканты, общаться с лучшими, петь везде и всегда, как только позволяет возможность, осваивать музыкальные инструменты.

Ничего не бояться, верить в себя, вести здоровый образ жизни, много читать и благодарить Бога за каждый прожитый день!

Я не ищу лёгких путей. И это только моя судьба и моё призвание. Я получаю опыт, благодаря которому становлюсь увереннее, и именно такими размеренными и постоянными шагами я приду к успеху!

Выбирайте то, что зажигает вас, и не давайте этому огоньку погаснуть!

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