В Озерском театре кукол готовится премьера

Скоро в афише озерского театра кукол «Золотой петушок» появится новый спектакль — «Ленечка — будущий рок-музыкант».

Его выбрала Юлия Клепикова, директор театра кукол, побывав на питчинге. Пусть не смущает вас название процесса, таким нерусским словом называлось представление новых проектов молодыми режиссерами.

Ю.Б. Клепикова рассказывает:

— Форма питчинга – новая и это уже привлекательно. Молодые режиссеры на презентации проектов стараются представить свою постановку максимально выгодно, подробно, ярко. Возникает образ будущего спектакля во всех его составляющих: режиссерская идея, сценография и костюмы, музыкальное оформление и др.

Замечательно, что в питчинге могут участвовать не только очно, но и онлайн – как авторы проектов, так и театры. На питчинге в Губернском театре несколько режиссеров представляли свои проекты онлайн, будучи на другом конце страны и даже за границей. В свою очередь их проекты могли увидеть директора и худруки театров всей страны, а не только те, что находились в этот момент в Москве.

— Питчинг проходил в рамках закрытия Большого детского фестиваля, было представлено около двадцати проектов – для детских, драматических, музыкальных театров. Выбрать было сложно. Каждый был по-своему прекрасен, ярок, оригинален. Сам подбор участников был весьма интересен, будто все современные формы театра сошлись в одном параде. Было из чего выбирать.

— Мне понравилось три проекта. Один из них, проект Маши Литвиновой – музыкальное шоу. Круто, красиво, но не для театра кукол. Нужна большая площадка, специальные музыкальные возможности труппы, инструменты и пр. Другой проект был очень камерный, уютный, рассчитан на аудиторию в 20 человек. Действие происходит в маленьком шатре. У нас такой конструкции нет.

— Идея спектакля «Ленечка – будущий рок-музыкант» мне понравилась сразу и звезды сошлись. В отличие от вышеописанных фаворитов не возникло препятствий к осуществлению этого проекта в Озерске. И сама идея спектакля, возникающего из музыки окружающих нас звуков, показалась мне очень близкой, понятной, привлекательной для каждого человека. Ведь все мы слышим музыку, она звучит вокруг нас ежедневно. Режиссер спектакля Аня Бычкова заразила меня своим замыслом сразу.

Кроме того, я увидела в этом спектакле возможность для роста труппы. С таким материалом нам еще не приходилось работать. Всегда интересно увидеть знакомых артистов в новом проявлении, раскрыть их возможности. Думаю, всем будет интересно поработать над этим спектаклем.

С Аней познакомились сразу после питчинга, быстро нашли общий язык, договорились, написали соответствующую заявку и получили финансовую помощь на постановку от Фонда Сергея Безрукова!

В сентябре состоится премьера. Процесс постановки спектакля в полном разгаре. В театре кукол работает режиссер-постановщик Анна Бычкова и художник – Анастасия Разенкова. Услышим музыку? Она повсюду.

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