Искусство Квартета

20 октября в Малом зале консерватории слушателей ждет встреча с коллективом, название которого носит имя выдающегося виолончелиста, педагога и основателя Квартета имени Бородина – Валентина Александровича Берлинского. Ансамбль появился в 2016 году и объединил молодых музыкантов – лауреатов международных конкурсов, солистов и концертмейстеров известных московских оркестров: Роман Филипов (скрипка), Федор Калашников (скрипка), Павел Романенко (альт), Михаил Калашников (виолончель).

Квартет имени Берлинского является победителем IV Международного конкурса камерных ансамблей имени Н.Г. Рубинштейна в Москве (2021). Регулярно выступает в разных городах России и на лучших площадках Москвы, является участником абонементов Московской филармонии и Московской консерватории.

В концерте принимают участие одаренные музыканты Ева Геворгян (фортепиано) и Алексей Мазур (флейта). В программе – Франк, Кодай и Фут.

Начало в 19:00.

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