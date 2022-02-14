В Петербурге Руслан Кацагаджиев выпускает спектакль про рассеянный склероз

Премьерные показы документальной фантасмагории «Музыка как шанс для человека в целлофане» пройдут 5 и 12 марта 2022 года на площадке «Скороход» в Санкт-Петербурге. Постановка создана при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В основе музыкального спектакля лежит автобиография петербургского музыканта Влада Колчина, которому в девяностых диагностировали рассеянный склероз. Со своей болезнью он прожил десять непростых лет до процедуры трансплантации стволовых клеток. В постановке принимает участие сам герой спектакля, а также его музыкальный коллектив «Влад Колчин Project».

Это история о том, как неизлечимая болезнь разрушает личность и человеческие отношения, ставя под сомнение любовь и дружбу, превращаясь в тяжелое испытание не только для самого больного, но и для его близких. Спектакль также рассказывает о ментальных болезнях нашего общества, зараженного агрессией, равнодушием, жаждой наживы и всем, что оправдывает расхожая фраза «Не мы такие, жизнь такая».

Происходящее на сцене – это осознанный сон из воспоминаний, аллегорий и метаморфоз, в который проваливается герой, находясь на операционном столе. В едином произведении сливается калейдоскоп жанров: здесь и джазовая импровизация, и песни написанные в период болезни, и документальная драма, и комическая фантазия, а порой и фантасмагория по мотивам жизни.

Спектакль стремится оказать моральную и психологическую поддержку людям, столкнувшимся с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами, в частности, с аутоиммунными заболеваниями.

По официальной статистике, в России более 150 000 больных рассеянным склерозом. В тройку регионов по уровню заболеваемости входит Петербург (117 случаев на 100 тысяч населения).

«Часто при оглашении «неизлечимого» диагноза люди испуганы, дезориентированы. Это отражается на их психоэмоциональном состоянии, рождает чувство безысходности и депрессии. Я тоже прошел через это. И этот спектакль – история моей личной борьбы с заболеванием длиною в двадцать пять лет. Как правило, обращение к опыту человека, столкнувшегося с той же проблемой, имеет более сильный психологический эффект, чем даже рекомендации специалистов. Мы также посвящаем наш спектакль всем российским врачам-исследователям. В частности, главному гематологу Российской армии, полковнику военно-медицинской службы, профессору, доктору медицинских наук Андрею Аркадьевичу Новику, который внедрил метод трансплантации стволовых клеток при аутоиммунных заболеваниях в России, тем самым подарив надежду тысячам больных. Именно благодаря ему я веду полноценную жизнь без ограничений по здоровью уже более тринадцати лет», –рассказывает художественный руководитель проекта Влад Колчин.

Успешный джазовый музыкант и композитор, Влад Колчин ведет активную просветительскую деятельность, открыто делясь своим опытом жизни и борьбы с рассеянным склерозом. В 2016 году издательство АСТ выпустило его автобиографию «Музыка как шанс. Победить рассеянный склероз».

Режиссер спектакля – Руслан Кацагаджиев, лауреат театральной премии для молодых «Прорыв» за постановку спектакля «Homo Omon. Эхо будущего». В спектакле «Музыка как шанс для человека в целлофане» задействованы артисты ведущих Петербургских театров: Александринского театра, ТЮЗа им. Брянцева, Театра Поколений и других. Главную роль исполняет актер Театра на Васильевском Владимир Бирюков.

Подробнее на сайте спектакля: http://muzikakakshans.ru .

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