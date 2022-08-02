ЦТИ «Фабрика» представляет персональную выставку японской художницы Юмико Оно «Unbuilt/Непостроенное»

10 августа Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет персональную выставку японской художницы Юмико Оно «Unbuilt/Непостроенное».

Тема, которую исследует Юмико Оно, — утопия, идеальный мир, который существует лишь в воображении. На выставке будут представлены масштабные объекты из фарфора, а также графико-текстильные работы художницы. Все объекты предстоящей выставки были вдохновлены летними пейзажами Москвы – дорогами, строительными площадками, домами на реконструкции.

Особенно художницу заинтересовали строительные ограждения, которые обычно покрываются тканью или сеткой с напечатанными на них изображениями зданий — до и после реконструкции. Художница включила эту идею в свое исследование о нереализованных архитектурных планах и создала серию графических работ о фиктивной архитектуре «Павильон», напечатанную на невесомом текстиле. Изображения сделаны на основе архитектурных планов, которые Юмико нашла в московских архивах во время пребывания в резиденции на Фабрике. Все эти здания — так никогда и не были построены. Художница обыгрывает не только структуры временных ограждений, которые традиционно наводняют летнюю Москву, она также демонстрирует творческую архитектуру, показывающую, как выглядит здание за полотном баннерной сетки.

«В последнее время я много работаю с графикой и фарфором, – так я сосредотачиваюсь на особенностях поверхности и материала в обеих этих практиках. В моих рисунках я собираю изображения, которые показывают поверхность различных вещей, а затем заполняю нарисованное воображаемым, чтобы создать вымышленную архитектуру, состоящую только из поверхности. Я считаю, что процесс художественного литья — это своего рода золотая середина между 2D и 3D, так как плоская поверхность естественным образом становится трехмерной при формовке поверхности. Используя этот метод, я пытаюсь создать работы, в которых линии, поверхности и шероховатости материалов становятся той глубиной, в которой отражается хрупкость и неоднозначность Утопии», — рассказывает Юмико Оно.

Кроме текстильных работ, художница покажет на Фабрике объекты из фарфора. Работа «Утопия» представляет собой идеальный мир со 196 объектами разной формы, но одинакового веса, которые получились путем разрезания куба материала одного размера 196 различными способами. Формы, а также идея идеального мира вдохновлены идеей социализма и его артефактами. Две другие работы «Пан-Сити 5» и Пан-Сити 6» — это вымышленные архитектурные произведения, вдохновленные архитектурой брутализма в США.

Взгляд художницы на Японию как на место, балансирующее между Востоком и Западом, отражен в работах, которые она создает. Япония является западной страной в экономическом и политическом планах. Однако, с национальным предпочтением формальных, ритуальных и социальных стандартов, Япония и бывшие восточные социалистические государства демонстрируют сходство как в социальных нормах, так и в архитектуре. Используя референсы из двух разных частей мира, Юмико Оно создает вымышленную архитектуру, которая не принадлежит никому, а значит могла бы существовать как в России, так и в Японии или где-либо еще.

Юмико Оно (1982) — художница, проживающая в США и Японии. С 2016 года по 2018 год обучалась в магистратуре по курсу керамики в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге. Также закончила магистратуру по курсу интермедиа в Академии Художеств, Архитектуры и Дизайна в Праге в 2010 году. Участник множества групповых и персональных проектов: выставок, биеннале, фестивалей, арт-ярмарок.

Юмико Оно приехала в Москву по приглашению Центра творческих индустрий «Фабрика» в рамках программы «Художник в резиденции». На открытии художница лично представит свою выставку в Москве.

Выставка реализована при поддержке Yoshino Gypsum Art Foundation

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