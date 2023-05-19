В Подмосковье состоялась стратегическая сессия «Единая модель продвижения российских музеев»

В Московской области состоялась стратегическая сессия «Единая модель продвижения российских музеев», организатором которой традиционно выступил РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ. Вторая по счету ежегодная конференция объединила более 70 экспертов, руководителей и сотрудников музеев не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и многих регионов страны: Карелии, Башкирии, Татарстана, а также Тульской, Псковской, Московской, Саратовской, Архангельской, Нижегородской, Орловской, Тюменской, Ярославской, Курской, Оренбургской и других областей.

Участники конференции обсудили вопросы деятельности Министерства культуры России на новых территориях страны, продвижения культурных проектов, особенностей закупочной системы в музейной сфере, стратегического арт-фандрайзинга, патриотического воспитания молодежи, финансовой поддержки музейно-выставочных проектов, а также нюансы авторского права в музейном деле.

Открыла сессию генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова. Она рассказала об основных этапах продюсирования междисциплинарных проектов — от разработки, продвижения, финансирования до финального запуска, уделив внимание жанрам и форматам.

«Прошло время, когда достаточно было в музее просто расставить картины, и аудитория бы этим заинтересовалась. Сегодня вкусы людей сформированы соцсетями, мультимедиа. Мы должны это обязательно учитывать в своей работе и понимать, что привлечь посетителя можно только интересными проектами. Один из таких способов — использование междисциплинарных проектов, позволяющих "миксовать" различные направления», — отметила Ольга Галактионова.

Она привела в пример главный проект РОСИЗО этого года — «ДК СССР». Эта выставка стала примером кульминации междисциплинарности, межмузейности, межведомственности, потому что в ее подготовке приняли участие несколько музеев, кинообъединения, театры, другие различные институции. Такой подход вызвал большой интерес широкой аудитории.

Кроме того, Ольга Галактионова рассказала о создании и скором выходе в свет каталога выставки «ДК СССР». По ее словам, это возможность продлить жизнь любого проекта, войти в историю. Издание будет уникальным, коллекционным и станет самостоятельным междисциплинарным проектом.

В прямом подключении выступила Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная, которая остановилась на теме интеграции новых субъектов Российской Федерации в культурную жизнь страны.

«Мы в свою семью приняли четыре новых региона, которые насчитывают 77 музеев. Технический анализ показал, что 30 музеев находятся в удовлетворительном состоянии, а 47 требуют ремонта. Сегодня ведется масштабная работа по восстановлению и функциональному наполнению этих учреждений, оснащению и обновлению их материально-технической базы и экспозиционного оборудования. Особое место в поддержке новых музеев занимает шефская помощь — сейчас 21 федеральный музей привлечен к этой работе. Это подразумевает проведение совместных выставочных проектов, обеспечивает экспертное сопровождение, поддерживает коллег организационно и методически», — отметила Надежда Преподобная.

Кроме того, она добавила, что РОСИЗО совместно с Госфильмофондом России откроет в ДНР Музей истории кино на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова. Ожидается, что музей сможет рассказать о главных кинопрофессиях и о новейшей истории кино. По словам Надежды Преподобной, это тот самый случай, когда под руководством федеральных кураторов произойдет полная перезагрузка учреждения, всех его пространств. В итоге на базе колледжа будет создан новый образовательный центр с кинозалом и студией звукозаписи.

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о кураторстве выставок. Она озвучила три условия, при соблюдении которых выставка может считаться успешной.

«Первое, что нужно сделать куратору — это понять, какую именно историю должна рассказать экспозиция. Чтобы получилось, нужно придумать свой визуальный ход. Выставка — это и есть визуальный ход. Второе — необходимо досконально изучить материал, с которым работаешь, и свободно им оперировать, не теряя логики и содержательности. В противном случае ценность проекта значительно снизится. Третье – в соответствии с замыслом выставки необходимо выделить ее главную мысль и рассчитать минимальное количество всего необходимого — свет, зал, оснащение, что поможет это продемонстрировать», — подытожила Елизавета Лихачева.

Среди спикеров были также начальник отдела страхования культурных ценностей АО «АльфаСтрахование» Андрей Куча, который поделился мнением об особенностях работы с предметами искусства.

«Страхование культурных ценностей является одним из способов защиты имущественных интересов лиц, законно владеющих, пользующихся или распоряжающихся этими ценностями, а также одним из элементов системы обеспечения охраны наследия страны. Для государственных музеев необходимо страхование "от всех рисков"», — констатировал Андрей Куча.

Продолжили сессию выступления представителей медиагруппы «Красный квадрат» Елены Левицкой, члена Союза театральных деятелей РФ, оргкомитета Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров Евгении Карпаниной, представителей бюро светодизайна being.light Валерии Лукинской и Planet9 Светланы Алферовой.

Также в конференции выступили советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, заведующий кафедрой «История искусств и гуманитарных наук», кандидат искусствоведения, профессор Кирилл Гаврилин, начальник контрактного отдела РОСИЗО Александр Югай, заведующий юридическим отделом РОСИЗО Виталий Илларионов и руководитель отдела по работе с плательщиками ассоциации УПРАВИС Алексей Кисточкин.

Следующая стратегическая сессия «Единая модель продвижения российских музеев» состоится осенью текущего года и будет посвящена актуальной повестке.

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