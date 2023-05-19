Памятнику св. Николаю Чудотворцу в Бари, созданного скульптором Зурабом Церетели – 20 лет!

8 мая 2003 года в Бари (Италия) состоялась торжественная церемония открытия памятника Святому Николаю Чудотворцу. Памятник, выполненный президентом Российской академии художеств, Героем Социалистического труда, Народным художником РФ, Грузии и СССР Зурабом Константиновичем Церетели, установлен напротив храма Святителя Николая, где покоятся останки святого. Монумент в честь Святого, особо почитаемого и любимого в России, является подарком России городу Бари.

«В дар вашему городу, хранящему великую христианскую святыню - мощи святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, передается памятник этому чудотворцу», - говорится в письме, направленном жителям города Бари президентом России Владимиром Путиным, которое было зачитано на торжественной церемонии установки памятника. «Пусть этот дар свидетельствует не только о почитании россиянами Святого подвижника, но и о неизменном стремлении народов наших стран к укреплению дружбы и сотрудничества», - отмечается в приветствии. На церемонии открытия памятника присутствовал полномочный представитель президента РФ в Центральном Федеральном округе Георгий Полтавченко, мэр Бари, священники русской православной церкви, российская и итальянская общественность.

Святитель Николай является одним из наиболее почитаемых христианских святых, покровителем моряков и путешественников, земледельцев, учеников, пленников, несправедливо осужденных, воплощением милосердия и человеколюбия, заботы и защиты слабых. В IV веке, в период правления римского императора Константина, он был епископом города Миры (в настоящее время территория Турции - прим. ред.). В 1087 году, мощи Святого Николая были перенесены из Мир Ликийских, в город Бари, где они покоятся в величественной базилике на площади Святого Николая. По традиции 7-9 мая Бари отмечает годовщину прибытия в город мощей Святого Николая. Открытие памятника приурочено к этому празднику. На пьедестале бронзовой фигуры надпись на русском и итальянском языке.

Это уже второй памятник, выполненный Зурабом Церетели в Италии. В конце 2002 года памятник Гоголю его работы был установлен в Риме на Вилле Боргезе.

Фото – С.Н. ШАГУЛАШВИЛИ, для РАХ

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