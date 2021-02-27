В Подольске провели областной семинар для руководителей фольклорных коллективов

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске по инициативе Министерства культуры Московской области состоялся областной семинар для руководителей фольклорных коллективов, участниками которого стали 100 представителей учреждений культуры из 40 муниципалитетов региона.
Мастер-классы гостям представили народные и образцовые фольклорные коллективы городского округа:
- Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» (руководитель – заслуженный работник культуры Московской области Елена Бессонова);
- фольклорный ансамбль «Терем» СДК «Надежда» (руководитель – Лариса Горчакова);
- фольклорный ансамбль «Ленок» ДК ЗИО (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Тамара Бычкова);
- ансамбль народной песни «Карагод» ДК «Плещеево» (руководитель – Надежда Котова).
Также участникам семинара была представлена выставка народного костюма Фольклорной школы искусств «Моя Русь».
Прошедший семинар для специалистов учреждений культуры Подмосковья – первый в цикле мероприятий по подготовке к Году народного творчества и сохранения культурного наследия, которым станет 2022 год.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.