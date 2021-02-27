«Жизнь. Мода. Театр. Феномен преображения» – в Петербурге запустили новый проект!

Центр развития и поддержки предпринимательства совместно с Модным Домом Виктории Тишиной и Санкт-Петербургским государственным Молодежным театром на Фонтанке запустили пилотный этап проекта «Жизнь. Мода. Театр. Феномен преображения», направленного на продвижение региональных брендов в условиях постковидной экономики.

Общее фото. Фотограф Валерия Бортник

Светлана Строгова. Фотограф Валерия Бортник

Наталия Третьякова. Фотограф Валерия Бортник

Главная идея проекта – объединение коммерции и творчества с целью продвижения петербургских модных и культурных брендов, а также взаимовыгодного сотрудничества участников проекта и создание перспективных условий для дальнейшего развития. Основным инструментом продвижения продукции ведущих петербургских брендов модной одежды станут профессиональные фотосессии, в которых примут участие артисты театров Северной столицы.

В пилотном этапе проекта приняли участие артистки Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке. 15 февраля 2021 года на территории театра состоялась фотосессия Светланы Строговой, Натальи Третьяковой, Регины Щукиной в коллекции одежды Модного Дома Виктории Тишиной. Вместе с фотографом Валерией Бортник актрисы прогулялись по закулисью, побывали в театральных цехах, вышли на сцену. Каждая актриса примерила на себя несколько образов, представ в новых, неожиданных амплуа. Главной задачей было создать краткую фотоисторию о профессиональной жизнь петербургской актрисы – современной, активной, успешной.

Художественный руководитель Молодежного театра, народный артист России Семен Спивак охарактеризовал участие театра в проекте: «Наш театр с интересом откликнулся на приглашение модельера Виктории Тишиной участвовать в совместном эксперименте. Нам любопытно взглянуть на себя в новом ракурсе, увидеть реакцию наших зрителей, вместе с ними поразмышлять о философии преображения. И мне кажется, принципиально важно, что актрисы нашего театра в этом проекте не превращаются в моделей, а остаются собой. Эстетика театра становится главным «действующим лицом», главным объектом внимания».

Театр и мода всегда идут рука об руку. Через внешнее перевоплощение они помогают человеку выразить себя, свой внутренний мир. Мода и театр – два важных направления петербургской культуры. Данный проект помогает увидеть их единство и способы творческого взаимодействия. «Театр и мода – это творчество. И мы своим проектом хотим показать красоту этого творчества, хотим показать жителям Петербурга, что они живут в прекрасном городе, где существуют вещи, дарящие положительные эмоции. Этот проект также подчеркивает, что бизнес может создавать социальные проекты, которые способны формировать культурный код Петербурга», – отметила Виктория Тишина.

Проект «Жизнь Мода Театр. Феномен преображения»» рассчитан на долгую перспективу и предполагает дальнейшее участие различных модных домов и учреждений культуры.

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