Lora Om представит сингл «Om Shanti» на всех цифровых площадках

LВ нашем ускоренном и шумном мире порой так хочется замедлиться, погрузиться в себя. И музыка Lora Om помогает в этом – она окунает слушателя в расслабленное, умиротворенное состояние, наполняет спокойствием, отправляя в путешествие в неизведанные миры.

Лора Ом (Lora Om) – это новое звучание медитативной музыки, мантры в жанрах релакс, этно, эмбиент, чиллаут. Это разнообразие современных и этнических инструментов: гипнотического гонга, лиричной гитары, клавишных, перкуссии, электронных эффектов — все это собирается в один восхитительный эклектический узор.

Источником вдохновения написания сингла послужили занятия медитацией в медитационном центре Таиланда и йогой под музыку Deva Premal. Тогда Lora Om ощутила, как важно порой пойти в путешествие внутрь себя и обрести спокойствие среди городского шума. И музыка в этом может помочь.

Lora Om – не только исполнительница мантр, но и композитор. Она выступала на площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а так же на музыкальных фестивалях.

Когда? 11 февраля 2022 года.

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