«В поисках потерянного сигнала» – в галерее Ruarts открывается выставка Зураба Арабидзе

«В поисках потерянного сигнала» – вторая персональная выставка грузинского архитектора и современного художника Зураба Арабидзе в пространстве галереи Ruarts. Мультимедийный проект представляет собой концептуальную абстракцию. Масштабная инсталляция строится на расширении предметно-пространственных связей и выступает как экзистенциальная метафора. Драматургия экспозиции выстроена таким образом, что вначале зритель оказывается в напряженном пространстве без точки опоры и, следуя от объекта к объекту, пытается уловить потерянную связь – сонастроиться с психоэмоциональным состоянием художника.

Зураб Арабидзе. Серия фотографий, взятая из видео работы «Ожидается холодная зима» / Chilly Winter is Expected. 2019

Тревожное, раздражающее и полное неизвестности ожидание сигнала подобно выключению из общего потока жизни. Металлические конструкции, видеоряд с цифровым шумом, ковры, пейзажи с текстовыми знаками, объекты гармонично вписанные в пространство галереи создают у зрителя ощущение дезориентации. Художник выстраивает некий символический дом, в котором собраны узнаваемые предметы, утратившие первичные значения. Память пытается собрать фрагменты воедино, но «связь потеряна».

Зураб Арабидзе — художник, в творчестве которого четко прослеживаются взаимодействия между материалами, геометрией, природными энергиями и видео- или фотоизображениями. Его искусство лаконично, иногда характеризуется нарочитой строгостью, где важны символы и знаки. В основе его художественного опыта лежит тема взаимоотношений минималистической формы с пространством и ее связи с разными состояниями и первичными смыслами. Новая выставка обобщает предыдущие художественные исследования автора.

«В поисках потерянного сигнала» — это интерактивный проект, который предполагает участие зрителя. Возможно, нужно просто перезагрузить систему ценностей и наконец-то поймать сигнал.

Зураб Арабидзе — грузинский архитектор и современный художник. Родился в 1980 году Тбилиси, Грузия. С 2005 года художник живет и работает в Москве. Художественный метод Зураба основан на принципах минимализма. В его работах преобладают четкие геометрические фигуры, нейтральные цвета и необычные фактуры. В 2002 году получил степень магистра архитектуры и дизайна Грузинского технического университета. Первая персональная выставка состоялась в Центре современного искусства «ВИНЗАВОД» в 2009 году. В 2016 году прошла персональная выставка в галерее Ruarts под названием «Массовая галлюцинация замершей современности». Является художником галереи Ruarts. В 2017 году Арабидзе принял участие в международной арт-ярмарке Photo Basel. Работы Зураба Арабидзе выставлялись в Тбилиси (Грузия), а также за рубежом: Женева (Швейцария), Париж (Франция), Таллинн (Эстония), Вильнюс (Литва), Стамбул (Турция), Москва (Россия), Баку (Азербайджан).

Выставка работает: 13 июля – 27 августа 2023 года.

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