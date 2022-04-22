На Пятом канале наградили победителей проекта «Поэты нашего времени»

В легендарной студии Телецентра на улице Чапыгина, 6, прошла торжественная церемония награждения участников и победителей совместного проекта Радио «Петербург» и Пятого канала «Поэты нашего времени». Сертификаты и памятные подарки молодым поэтам вручила заместитель генерального директора, Директор программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова.

В выборе фаворитов литературного марафона приняли участие поклонники одной из старейших радиостанций страны, пользователи сети Интернет и посетители официального сайта Пятого канала. Разница между предпочтениями слушателей оказалась настолько мала, что было принято решение выбрать сразу двух победителей. По итогам голосования на всех площадках второе место заняла Ольга Жданкина. С перевесом всего в 5 голосов ее опередил и обладателем первого места стал Алексей Евдокимов. Еще одного фаворита выбрала редакция Радио «Петербург», которое по праву считается одним из хранителей русского языка и русского слова в современных СМИ.

Оксана Моргунова, представитель Радио «Петербург»:

— После записи каждого эфира с поэтами все два месяца у нас в редакции звучала фраза: «Я влюблена!» Нам пришлось собрать редакционный Совет, и, в отличие от слушателей, которые голосовали сердцем и эмоциями, обратиться к правилам стихосложения, владению словом, музыкальности и к разнообразию тем прочитанных в эфире произведений.

По итогам заседания редакционного Совета победителем в номинации «Выбор редакции» стала Саша Нефертити.

Все победители станут участниками специальных эфиров на частоте 69,47 МГц.

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